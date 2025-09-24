No, el vinagre de manzana no sirve para adelgazar 6 kilos en 12 meses

El pasado año un ensayo clínico publicado en la revista 'BMJ Nutrition, Prevention & Health' afirmaba que consumo de pequeñas cantidades diarias de vinagre de sidra de manzana durante tres meses ayudaba a controlar el peso en personas con sobrepeso u obesidad. El estudio señalaba que el consumo de esta sustancia —de moda entre algunas celebrities— se asoció con descensos del peso, del índice de masa corporal y de los niveles de glucosa, triglicéridos y colesterol en sangre.

La investigación, realizada en 120 personas de 12 a 25 años con sobrepeso, evaluó el consumo diario de 5, 10 o 15 ml de vinagre de sidra de manzana frente a un placebo, sin cambios en dieta ni ejercicio durante 12 semanas. Los resultados mostraron que quienes tomaron vinagre perdieron alrededor de 6 kg, mientras que el grupo placebo apenas bajó de peso

Sin embargo, ahora es la propia revista la que retira esta investigación. Las razones: dudas sobre la calidad del trabajo, informes inadecuados sobre los métodos, y la falta de registro de ensayos prospectivos, lo que viola la política editorial de 'BMJ Group'.

Desde su publicación surgieron críticas al estudio, algunas de las cuales se publicaron como cartas en la revista . Y, después de una revisión de realizada por expertos en estadística para evaluar su fiabilidad, la conclusión fue que los resultados no se podía replicar los resultados, además de identificar múltiples errores analíticos.

Los autores reconocieron los errores y se manifestaron de acuerdo con la decisión de retractarse del estudio.

Lo cierto es que varios muchos los investigadores que advirtieron sobre estos resultados. Así, Miguel Ángel Martínez González, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, señaló que había que considerarlos con «cautela, mucha cautela».

Errores en la metodología

Martínez González indicó que el estudio presenta limitaciones: aunque se toman medidas repetidas en el tiempo, no se aplica la metodología estadística adecuada para un diseño longitudinal, ya que solo usan t test en lugar de modelos más completos. Además, no se detalla la dieta de los participantes ni posibles cambios en su ingesta calórica o en el consumo de distintos alimentos. Por ello, recomienda interpretar los resultados con mucha cautela.

El vinagre de manzana se consigue sometiendo el zumo de manzana a un proceso de fermentación anaeróbica y es el resultado de la acción de las bacterias «Acetobacter» sobre el zumo fermentado. Es un opción perfecta en las dietas veganas o vegetarianas porque tanto el ácido acético, como el málico y el ascórbico que contiene mejoran la absorción del hierro no hemo , es decir, el de los alimentos de origen vegetal. Es perfecto para aliñar verduras de hoja verde, que suelen ser ricas en hierro, pues aumenta la absorción de este mineral.

Al estudio también le puso muchas pegas Helen Truby, profesora e investigadora de Nutrición y Dietética en la Universidad de Queensland (Australia). «Existen algunos problemas sustanciales en este estudio, que harían cuestionables las conclusiones extraídas», aseguró a SMC.

