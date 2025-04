Si eres vegano, puedes tener deficiencia de estos nutrientes, aunque comas suficiente proteína total

No todo es la cantidad, también la calidad. En un nuevo estudio realizado en personas con dietas veganas a largo plazo, la mayoría consumía una cantidad adecuada de proteína diaria total, pero una proporción significativa no cumplía con los niveles requeridos de los aminoácidos lisina y leucina. Los resultados se publican en la revista 'Plos One'.

Las proteínas se componen de varios componentes básicos moleculares conocidos como aminoácidos. Si bien el cuerpo humano puede sintetizar la mayoría de los aminoácidos necesarios para vivir, dependemos completamente de los alimentos que consumimos para obtener los nueve aminoácidos esenciales que no podemos producir nosotros mismos. Normalmente, en comparación con los alimentos de origen animal, los alimentos de origen vegetal contienen niveles más variados de aminoácidos esenciales que el cuerpo puede utilizar, por lo que son especialmente importantes en las dietas veganas.

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones anteriores sobre las proteínas en las dietas veganas no han considerado aminoácidos específicos ni la digestibilidad de diferentes alimentos, lo que explica el hecho de que no todo lo que comemos, incluidos los aminoácidos, es utilizado completamente por el cuerpo.

Para profundizar en la comprensión de la ingesta de aminoácidos en las dietas veganas, Bi Xue Patricia Soh y sus colegas de la Universidad Massey (Nueva Zelanda) analizaron diarios de alimentación detallados de cuatro días, llevados por 193 veganos de larga duración residentes en Nueva Zelanda. Utilizaron información del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la base de datos FoodFiles de Nueva Zelanda para calcular la ingesta de aminoácidos de los participantes a partir de los distintos alimentos que consumían.

El análisis mostró que aproximadamente tres cuartas partes de los participantes cubrieron los requerimientos diarios totales de proteína. Considerando el peso corporal, la ingesta de todos los aminoácidos esenciales también cubrió los requerimientos.

Sin embargo, al considerar la digestibilidad, solo aproximadamente la mitad de los participantes cubrieron los requerimientos diarios de lisina y leucina, lo que los convierte en los aminoácidos indispensables más limitados del estudio. Entre los alimentos consumidos por los participantes, las legumbres fueron las que más contribuyeron a la ingesta total de proteínas y lisina.

Estos hallazgos reflejan que cubrir las necesidades diarias totales de proteína no implica necesariamente cubrir las necesidades de aminoácidos esenciales. Con base en sus hallazgos, los investigadores instan a futuras investigaciones a explorar cómo se podría aumentar la ingesta de leucina y lisina en los veganos de forma nutricionalmente equilibrada.

«Las dietas veganas son la forma más restrictiva de alimentación a base de plantas, ya que dependen completamente de fuentes vegetales para obtener todos los nutrientes. Lograr una alta calidad proteica con una dieta vegana requiere más que solo consumir suficiente proteína; también depende del equilibrio y la variedad adecuados de alimentos vegetales para aportar todos los aminoácidos en las cantidades que nuestro cuerpo necesita. Las deficiencias prolongadas de estos nutrientes esenciales pueden afectar negativamente el equilibrio proteico general, el mantenimiento muscular y otras funciones fisiológicas, especialmente en las poblaciones más vulnerables», añaden los autores.

En la misma línea, señalan que la lisina y la leucina fueron los aminoácidos con menor consumo en la cohorte vegana, por debajo de los requerimientos diarios necesarios. «Esto se debe a que muchos alimentos vegetales generalmente contienen cantidades menores de estos aminoácidos que el cuerpo puede absorber y utilizar. Sin embargo, la inclusión de legumbres, frutos secos y semillas resultó ser una valiosa fuente vegetal, no solo para complementar la ingesta total de proteínas, sino también para aumentar específicamente las cantidades de lisina y leucina en una dieta vegana«, concluyen.

