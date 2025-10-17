Suscribete a
¿Por qué los tumores crecen tan rápido?

Un nuevo estudio explica el mecanismo que puede señalar el camino hacia nuevos tratamientos

Curar el cáncer: la revolución que viene más allá de la 'quimio

La investigación ayuda a explicar por qué el cáncer es una enfermedad tan temible ABC

C. G.

Las células cancerosas son capaces de reactivar genes embrionarios para su crecimiento, pero, además, la enfermedad también secuestra las proteínas, o 'editores', que controlan la lectura de esos genes, según un nuevo estudio del Centro de Regulación Genómica (CRG). Los hallazgos, publicados este viernes ... en la revista 'Nucleic Acids Research', ayudan a explicar por qué los tumores crecen tan rápido y se adaptan tan bien, y pueden señalar el camino hacia nuevos tratamientos.

