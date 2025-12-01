Un trasplante cura el VIH a un hombre de 60 años con cáncer

Un hombre alemán de 60 años ha conseguido una remisión sostenida del VIH tras un trasplante de células madre. Se trata del séptimo caso conocido hasta la fecha y aporta evidencias de que la eliminación del virus podría lograrse con un abanico de donantes ... más amplio de lo que se pensaba ya que el trasplante efectuado en esta ocasión tiene características diferentes a los anteriores 6 casos.

Tal y como se explica en la revista 'Nature', hasta ahora, los seis pacientes que habían experimentado una remisión completa del VIH después de un trasplante para tratar un cáncer hematológico recibieron células madre procedentes de donantes con dos copias del gen CCR5 32 alterado -homocigotos para la mutación CCR5 32-. , es decir, con dos copias del gen alterado.

Esta mutación impide la expresión normal de la proteína CCR5, un receptor esencial para que el VIH-1 infecte las células. Por ello, los trasplantes con células con dos copias de la mutación se consideraban la única vía viable para alcanzar la remisión.

Sin embargo, el nuevo caso desafía esta idea.

El equipo liderado por Christian Gaebler, de la Universidad de Berlín, describe la evolución de un paciente de Berlín diagnosticado de VIH en 2009 y que desarrolló leucemia mieloide aguda en 2015. Para tratar el cáncer recibió un trasplante alogénico de células madre, pese a que no se encontró un donante con las dos copias de la mutación. El donante era heterocigoto para CCR5 32, es decir, solo una de sus dos copias del gen contenía la mutación.

Tres años después del trasplante, el paciente suspendió la terapia antirretroviral. Seis años después de la intervención, los investigadores no han detectado signos de replicación del VIH-1, lo que constituye una remisión sostenida y convierte a este hombre en el llamado «segundo paciente de Berlín».

Javier Martínez-Picado, profesor de investigación ICREA en IrsiCaixa, en declaraciones a SMC, que el trabajo «confirma los casos anteriormente publicados de remisión de la infección por VIH-1 mediante trasplante de células madre» y subraya dos aspectos clave:

Tanto donante como receptor eran heterocigotos para la mutación —una situación más cercana al llamado «paciente de Ginebra», publicado en 2023—.

El estudio refuerza el papel potencial de las células inmunitarias natural killer en el momento del trasplante.

Nuevos donantes

Los autores señalan que este caso se suma a evidencias recientes que indican que la ausencia total de CCR5 no es imprescindible para eliminar el virus. Estudios previos ya habían mostrado remisiones en pacientes con células donantes de tipo salvaje, lo que apunta a que otros mecanismos biológicos contribuyen al proceso de eliminación del VIH.

Por su parte, Juliá Blanco, jefe del grupo de Virología e Inmunología Celular de IrsiCaixa, califica el estudio como «excelente» y resalta el largo seguimiento clínico del caso. También apunta que esta investigación aporta dos hallazgos importantes: confirma que no es imprescindible disponer de un donante sin el correceptor CCR5 y sugiere por primera vez un papel relevante de anticuerpos protectores —neutralizantes y mediadores de ADCC— presentes en el momento del trasplante, lo que abre la puerta a nuevas estrategias basadas en anticuerpos terapéuticos.

Aun así, Blanco recuerda que el trasplante de precursores hematopoyéticos «conlleva riesgos demasiado altos para considerarlo una estrategia generalizable» en personas con VIH controlado mediante tratamiento antirretroviral.