Suscribete a
ABC Premium

DÍA MUNDIAL DEL SIDA

Un trasplante cura el VIH a un hombre de 60 años con cáncer

Se trata del séptimo caso conocido hasta la fecha y aporta evidencias de que la eliminación del virus podría lograrse con un abanico de donantes más amplio de lo que se pensaba

«Aunque me he curado, no soy inmune al VIH»

Tim Brown, la primera persona curado de VIH en el mundo
Tim Brown, la primera persona curado de VIH en el mundo ARCHIVO
Rafael Ibarra

Rafael Ibarra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre alemán de 60 años ha conseguido una remisión sostenida del VIH tras un trasplante de células madre. Se trata del séptimo caso conocido hasta la fecha y aporta evidencias de que la eliminación del virus podría lograrse con un abanico de donantes ... más amplio de lo que se pensaba ya que el trasplante efectuado en esta ocasión tiene características diferentes a los anteriores 6 casos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app