Una terapia de ultrasonidos mejora la supervivencia en un agresivo cáncer cerebral

Un grupo de 34 pacientes con glioblastoma, la forma más mortal de cáncer cerebral, que ha sido tratados con una terapia innovadora que combina técnicas de ultrasonido guiadas por resonancia magnética junto con quimioterapia estándar ha logrado mejorar su supervivencia en casi un 40%.

Este ensayo clínico, dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland (EE.UU.), que por vez primera demuestra un beneficio en la supervivencia al usar ultrasonido focalizado para abrir la barrera hematoencefálica y mejorar la administración de la quimioterapia al tumor en pacientes con cáncer cerebral después de la cirugía.

«Nuestros resultados son muy alentadores. El uso de ultrasonido focalizado para abrir la barrera hematoencefálica y administrar quimioterapia podría aumentar significativamente la supervivencia de los pacientes», afirma el investigador principal del estudio, Graeme Woodworth. Los resultados se publican en la revista 'The Lancet Oncology'.

El glioblastoma es el tipo de tumor cerebral maligno más común y mortal. La tasa de supervivencia a cinco años es de tan solo el 5,5 %, y los pacientes viven un promedio de 14 a 16 meses tras el diagnóstico cuando se tratan con cirugía, radioterapia y quimioterapia cuando corresponde.

Uno de los principales obstáculos en el tratamiento de este cáncer es la administración de los fármacos, que son entorpecidos en su viaje hacia al tumor por la barrera hematoencefálica, una red especializada de células vasculares y cerebrales que actúa como sistema de seguridad del cerebro para protegerlo de la invasión de toxinas y microbios peligrosos.

La temozolomida es el tratamiento estándar para el glioblastoma, pero el fármaco suele ser bloqueado por la barrera hematoencefálica; estudios demuestran que menos del 20% llega al cerebro de los pacientes.

Sin embargo, esta defensa puede abrirse temporalmente mediante un dispositivo especializado de ultrasonido focalizado. Este proceso comienza con la inyección de burbujas microscópicas llenas de gas inerte en el torrente sanguíneo del paciente. Guiadas por una resonancia magnética, se dirigen a regiones cerebrales precisas mientras las microburbujas inyectadas circulan.

El ensayo comparó pacientes con glioblastoma que recibieron ultrasonido focalizado para abrir la barrera hematoencefálica antes de la quimioterapia con un grupo de control similar tratado solo con temozolomida estándar. Tras cirugía, quimio y radioterapia, los participantes del ensayo recibieron hasta seis sesiones mensuales de ultrasonido más temozolomida.

Gráfica de la nueva terapia University of Maryland School of Medicine

La liberación de biomarcadores en el torrente sanguíneo, explican los investigadores, ofrece un nuevo método para la monitorización sencilla y rutinaria de las regiones cerebrales sin necesidad de biopsias invasivas. «La capacidad de abrir la barrera hematoencefálica también podría impulsar la prueba de nuevas terapias para determinar si ofrecen mayores beneficios para la prolongación de la vida», señalan los investigadores.

Los resultados mostraron beneficios claros: la supervivencia libre de progresión fue de casi 14 meses (frente a 8 meses en el control) y la supervivencia global superó los 30 meses (frente a 19 meses en el control).

Además, la investigación demuestra que esta técnica útil nos permite monitorizar mejor a los pacientes para determinar si su cáncer cerebral ha progresado

Estudios previos dirigidos por Woodworth demostraron que la apertura temporal de la barrera hematoencefálica puede realizarse de forma segura y viable en pacientes con tumores cerebrales.