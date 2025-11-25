Suscribete a
GLIOBLASTOMA

Una terapia de ultrasonidos mejora la supervivencia en un agresivo cáncer cerebral

El uso de ultrasonido focalizado facilita que el fármaco llegue al tumor y logró que la supervivencia pasara de 14 meses a más de 30

Esta terapia T-CAR para un cáncer cerebral agresivo en 18 pacientes

Visualización del uso de ultrasonido enfocado para abrir la barrera hematoencefálica y administrar quimioterapia.
Un grupo de 34 pacientes con glioblastoma, la forma más mortal de cáncer cerebral, que ha sido tratados con una terapia innovadora que combina técnicas de ultrasonido guiadas por resonancia magnética junto con quimioterapia estándar ha logrado mejorar su supervivencia en casi un 40%.

