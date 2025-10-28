Suscribete a
ABC Premium

Una terapia génica devuelve la audición a niños con sordera congénita profunda

La terapia DB-OTO busca restaurar el sentido biológico del oído, no solo reemplazarlo mediante un dispositivo electrónico.

Una terapia génica restaura la audición en los dos oídos de 5 niños con sordera congénita

Representación de sordera
Representación de sordera AWARE
R. Ibarra

R. Ibarra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una terapia génica en investigación ha logrado restaurar la audición natural en niños que nacieron con sordera profunda por una alteración genética hasta ahora considerada irreversible. Los nuevos datos, publicados en 'The New England Journal of Medicine' y presentados en el congreso de la ... American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery, confirman mejoras rápidas, robustas y sostenidas. Tres de los 12 niños tratados ya oyen dentro de los rangos considerados normales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app