El sexo del donante de sangre no afecta a la supervivencia del receptor

El sexo de un donante no tiene ningún efecto sobre la supervivencia de los receptores de transfusiones de sangre. Lo ha visto un gran ensayo clínico realizado sobre más de 8.700 pacientes y publicado en el «The New England Journal of Medicine».

La información zanja un debate sin fundamento originado debido a que algunos estudios habían sugerido que la sangre de donantes femeninos podría estar relacionada con un «mayor riesgo de muerte entre los receptores, en comparación con la sangre de procedentes de donantes masculinos», señala Dean Fergusson, Director del Programa de Epidemiología Clínica del Hospital de Ottawa y profesor de la Universidad de Ottawa (Canadá). «Nuestro ensayo clínico encontró que eso no es cierto».

El posible impacto del sexo de un donante de sangre en la supervivencia del receptor ha sido una pregunta sin respuesta en la medicina transfusional desde 2015, cuando el Instituto Nacional Estadounidense del Corazón, los Pulmones y la Sangre lo identificó como una prioridad de investigación.

Algunos estudios sugirieron que las diferencias relacionadas con el sexo, como los niveles de hormonas en la sangre de hombres y mujeres, podrían afectar la supervivencia del receptor, pero los resultados de los estudios de observación han sido contradictorios.

«Para responder definitivamente a esta pregunta, necesitábamos un gran ensayo clínico aleatorizado, pero esos estudios son increíblemente costosos», afirma Michaël Chassé, coautor principal del estudio e intensivista en el Hospital de la Universidad de Montreal.

El estudio ha analizado los datos de a 8.719 participantes en poco más de dos años.

Sin diferencias

Los participantes del estudio fueron asignados al azar para recibir sangre de donantes masculinos o femeninos en todas sus visitas al Hospital de Ottawa durante el período de estudio. El 80% de los pacientes recibieron su primera transfusión mientras estaban hospitalizados, y el 42% durante la cirugía.

El estudio no encontró diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia general entre los receptores de sangre de donantes masculinos y los receptores de sangre de donantes femeninos.