Los fármacos tipo Ozempic confirman sus beneficios sobre el corazón más allá de la pérdida de peso

Un nuevo análisis del ensayo clínico SELECT, el estudio más grande y prolongado hasta la fecha sobre los beneficios cardiovasculares de la semaglutida, ha confirmado que este medicamento, utilizado para la pérdida de peso y el control de la diabetes, también protege el corazón en ... personas con sobrepeso u obesidad y enfermedad cardiovascular, incluso si no tienen diabetes.

Los resultados se publican en la revista 'The Lancet'.

El estudio analizó datos de más de 17.600 personas mayores de 45 años con enfermedad cardiovascular y un índice de masa corporal (IMC) de 27 o más, asignadas al azar para recibir inyecciones semanales de semaglutida o un placebo. Aunque ya se sabía que la semaglutida reducía en un 20% los eventos cardíacos mayores como infartos y accidentes cerebrovasculares, este nuevo análisis profundizó en cómo el peso y la circunferencia de la cintura se relacionaban con dichos beneficios.

Los investigadores hallaron que, aunque los participantes perdieron peso y redujeron medidas, el grado de pérdida de peso no fue un factor determinante en la protección cardiovascular. En cambio, una menor circunferencia de cintura, indicador de reducción de grasa abdominal, sí se asoció con mejores resultados cardíacos, explicando aproximadamente un tercio del beneficio total del medicamento.

Aun así, dos tercios del efecto protector permanecen sin explicación directa.

«El tejido graso abdominal es más peligroso para la salud cardiovascular que el peso total», explica John Deanfield, autor principal del estudio y miembro del UCL Institute of Cardiovascular Science. «Estos hallazgos reconfiguran nuestra comprensión de cómo actúa la semaglutida: no es solo un medicamento para perder peso, sino uno que tiene efectos directos sobre la salud del corazón y otras enfermedades asociadas al envejecimiento».

El estudio sugiere que los beneficios de la semaglutida son independientes del peso inicial o de la magnitud de la pérdida de peso, lo que podría cambiar los criterios de uso en la práctica clínica.

Según Deanfield, restringir su uso solo a personas con obesidad severa o limitarlo a corto plazo puede no ser la mejor estrategia si el objetivo es prevenir enfermedades cardiovasculares.

Semaglutida, comercializada como Wegovy y Ozempic, pertenece a la clase de fármacos conocidos como agonistas del receptor GLP-1. Estos imitan las hormonas naturales incretinas, que regulan los niveles de azúcar en sangre tras las comidas, pero también podrían mejorar la salud vascular, reducir la inflamación, mejorar la presión arterial y los niveles de lípidos.

Aunque el enfoque principal fue semaglutida, los hallazgos podrían extenderse a otros medicamentos similares, como Mounjaro, también recetado para el manejo del peso y enfermedades metabólicas.

El ensayo SELECT no incluyó a personas con diabetes y fue financiado por la farmacéutica Novo Nordisk. Los autores señalaron como una de sus limitaciones la escasa diversidad de la muestra: la mayoría de los participantes eran hombres blancos. Por ello, recomiendan que futuros estudios analicen los efectos de estos medicamentos según el sexo y la etnia de los pacientes.

Los autores creen que estos nuevos datos podrían tener un impacto significativo en las guías clínicas, ampliando el uso de semaglutida como herramienta no solo para bajar de peso, sino también para prevenir enfermedades cardiovasculares en una población más amplia.