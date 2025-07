Ramón García: «Ya con 63 años, hay que hacerse las ITV anuales»

Según la tradición, no empieza el verano hasta que la vaquilla del 'Grand Prix' asoma sus cuernos de peluche en TVE. Junto a ella, Ramón García, en esta ocasión bien acompañado por Lalachus y Ángela Fernández. Además, esta edición también se podrá seguir -inmediatamente tras su emisión en el prime time de La 1- en Prime Vídeo.

El entrañable Ramontxu además desde hace nueve años -2.300 programas en directo- conduce a diario 'En compañía' en el canal autonómico de Castilla La Mancha. Se trata, como el presentador asegura, «de un servicio público en la tele pública hecho con corazón».

Para ese ritmo de trabajo, como buen bilbaíno, puede con todo, eso sí cuidándose mucho. «Intento desayunar todos los días bien, alguna tostada con mermelada y alguna pieza de fruta». ¿Algún truco para mantenerse en forma? «Todos los días, ando un poquito en cinta y hago mis ejercicios. Ya sabes, colesterol, triglicéridos... Una manera de hacerlo es todos los días, entre media horita y 45 minutos», comenta.

Sobre los que cuentan las calorías de los alimentos asegura que «nunca he contado las calorías. Creo que comer tiene que ser un espacio de libertad y si nos obligamos con eso, yo creo que a mí me sentaría mal hasta la comida» y respecto a la actual moda de los ayunos intermitentes es tajante: «No estoy de acuerdo. Hombre, si te lo manda un dietista, sí, pero la gente que lo hace por su cuenta, me parece un error. Nuestro Ramontxu se preocupa y mucho por su salud: «Revisiones anuales: cardiología, colon... Ya con 63 años, hay que hacerse de todo, las ITV. Analíticas al año me hago fijo».

Sobre alguna enfermedad que le obsesione: «Ninguna. Quizás pienso y me dan un poco de miedo las que producen dolor y un final duro. Eso me da un poquito de miedo, sí». ¿Su punto débil? «Lo heredado, congénito: Hipertensión, colesterol, triglicéridos, un poquito de azúcar. La genética, a veces, te lleva a esas cosas».