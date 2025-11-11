Suscribete a
Puerta de Hierro: El equipo que resucita órganos y multiplica vidas

El Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, premio ABC Salud 2025, acumula hitos en trasplantes en España desde hace 60 años. Detrás de estos resultados hay un equipo marcado por el compromiso y la innovación

De izq a dcha: Esperanza Galarraga, supervisora de Enfermería de Quirófano; Carlos Martín, responsable del Servicio de Cirugía Cardiaca; Javier Hernán, enfermero coordinador de Trasplantes; Marina Pérez Redondo, coordinadora de Trasplantes; Alejandra Romero y Silvana Crowley, cirujanas torácicas; Carlos Almonacid, jefe de Servicio de Neumología; Mayte Lázaro, neumóloga; Javier García, jefe de Servicio de Anestesiología; José María Portolés, jefe de Servicio de Nefrología; Javier Segovia, jefe de Servicio de Cardiología; Manuel Gómez Bueno, cardiólogo, responsable de la Unidad de Trasplante Cardiaco; Reyes Iranzo, jefa de Sección de Anestesiología-UCI Quirúrgica; y José Luis Lucena, jefe de Sección de Cirugia General
Cristina Garrido

Alrededor de una gran mesa, una docena de personas con batas blancas y pijamas naranjas charlan de forma distendida, intercambian opiniones e inquietudes. Hay hombres y mujeres, de diferentes edades, pero todos curtidos en la misma batalla. Hay risas, reivindicaciones y un sentimiento compartido: ... el del compromiso. Podría ser la comida familiar del domingo. La relación que les une parece bastante estrecha. A algunos, dicen, les conocen más aquí que en su casa. Pasan muchas horas juntos. Salir de guardia de 24 horas y decirle al compañero que entra: «cualquier cosa, me llamas», es una frase casi automática, aseguran. Asistir a cirugías complejas donde saben que pueden sumar con su experiencia, aunque ya estén fuera de su horario laboral, también.

