Suscribete a
ABC Premium

AVANCE EN NEUROCIENCIA

El primer mapa global de la actividad cerebral desafía la visión tradicional del cerebro

La revista 'Nature' publica el primer mapa integral de la actividad cerebral que revela cómo se distribuye la toma de decisiones

Rafael Yuste: «Podemos cambiar la actividad cerebral, ya no es ciencia ficción»

El mapa de un milímetro cúbico de cerebro abre la puerta al tratamiento del alzhéimer, autismo o el párkinson

Visualización de 75.000 neuronas (puntos de colores) activas en el cerebro de un ratón adulto durante las diferentes etapas de una tarea de toma de decisiones.
Visualización de 75.000 neuronas (puntos de colores) activas en el cerebro de un ratón adulto durante las diferentes etapas de una tarea de toma de decisiones. Dan Birman (University of Washington/Allen Institute)
Rafael Ibarra

Rafael Ibarra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El camino para conocer el funcionamiento cerebral acaba de dar un paso de gigante. Por vez primera se ha obtenido el primer mapa completo de la actividad cerebral. El trabajo que se publica en la revista 'Nature' desvela información clave sobre los mecanismos implicados ... en la toma la toma de decisiones en todo el cerebro de ratones. Este mapa de la actividad cerebral desafía la visión jerárquica tradicional del procesamiento de la información en el cerebro y demuestra que la toma de decisiones se distribuye entre muchas regiones de forma altamente coordinada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app