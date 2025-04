Primer antibiótico eficaz contra la gonorrea en más de 20 años

Hay pasado más de dos década para que un nuevo antibiótico para la gonorrea puede estar disponible para tratar esta enfermedad de transmisión sexual (ITS). Desarrollada por la farmacéutica GSK, el medicamento ha demostrado ser segur y eficaz para tratar la gonorrea en un ensayo clínico en fase avanzada, según un estudio publicado 'The Lancet'. Si se aprueba, sería la primera nueva clase de antibiótico contra esta infección de transmisión sexual en más de 20 años.

El medicamento, llamado gepotidacina, ya fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) en marzo para tratar infecciones urinarias no complicadas en mujeres y niñas mayores de 12 años, que representan el tipo más común de infección en mujeres.

Los expertos destacan que contar con una nueva opción de tratamiento es crucial, ya que las bacterias que causan enfermedades de transmisión sexual están desarrollando una resistencia creciente a los antibióticos tradicionales, dificultando su tratamiento.

Cada año se registran unos 82 millones de nuevos casos de gonorrea en todo el mundo.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha alertó recintemente sobre el aumento de la resistencia a los antimicrobianos en la bacteria Neisseria gonorrhoeae, causante de la gonorrea.

El organismo señaló una tendencia preocupante en Europa, también en España, y pide reforzar el uso prudente de los antibióticos, especialmente ante el incremento de casos.

Los datos de 2022 muestran la presencia de cepas resistentes a la ceftriaxona, el principal antibiótico recomendado, así como una alta resistencia a la azitromicina, que pasó del 14,2 % en 2021 al 25,6 % en 2022. Esta situación reduce significativamente las opciones de tratamiento disponibles.

La gepotidacina pertenece a una nueva clase de antibióticos llamados triazaacenafilenos, que actúan sobre dos enzimas clave que la bacteria de la gonorrea necesita para reproducirse y sobrevivir.

En un ensayo clínico de fase 3 con más de 600 adultos y adolescentes, la gepotidacina logró curar con éxito al 92% de los pacientes cuando se administró dos veces al día, en comparación con el 91% de efectividad del tratamiento estándar. El efecto secundario más común fue de tipo gastrointestinal, aunque casi todos los casos fueron leves o moderados.

Lo más relevante es que el fármaco fue eficaz contra cepas resistentes a los antibióticos existentes, según los autores del estudio.

Un portavoz de GSK indicó que la empresa planea solicitar la aprobación del medicamento ante la FDA «en los próximos meses», con una decisión esperada para la segunda mitad del año. La compañía busca que gepotidacina se apruebe como alternativa cuando el tratamiento estándar no sea apropiado o el paciente no pueda o no quiera utilizarlo.

En un editorial que acompaña el estudio, Magnus Unemo, director de la división de la Organización Mundial de la Salud que supervisa la gonorrea, calificó el avance como «prometedor», pero subrayó que los desafíos para mantener esta infección como tratable seguirán presentes.

También enfatizó la importancia de mejorar la prevención mediante el uso del preservativo, el diagnóstico precoz y una mejor vigilancia epidemiológica.