Suscribete a
ABC Premium

Qué es la pancreatitis aguda necrotizante que tiene ingresado a un turista español en una UCI de Vietnam

La muerte del tejido pancreático es la principal característica de esta patología

La familia de un profesor de la Universidad de Córdoba pide ayuda para repatriarlo de una UCI en Vietnam en un avión medicalizado

En el centro de la imagen el profesor Juan Manuel Serradilla
En el centro de la imagen el profesor Juan Manuel Serradilla ABC

C. G.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Estos días hemos conocido el ingreso en una UCI de Vietnam de un turista español, Juan Manuel Serradilla, debido a una pancreatitis aguda necrotizante. ¿Qué implica este diagnóstico? La pancreatitis aguda es una inflamación de inicio rápido del páncreas, el órgano situado detrás ... del estómago que ayuda a digerir los alimentos y regular el azúcar en la sangre. Se considera necrotizante cuando se produce la necrosis (muerte) del tejido pancreático, lo que puede causar infección y el fallo de órganos vitales como los pulmones, los riñones o el corazón, explican desde la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app