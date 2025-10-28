Qué es la pancreatitis aguda necrotizante que tiene ingresado a un turista español en una UCI de Vietnam

Estos días hemos conocido el ingreso en una UCI de Vietnam de un turista español, Juan Manuel Serradilla, debido a una pancreatitis aguda necrotizante. ¿Qué implica este diagnóstico? La pancreatitis aguda es una inflamación de inicio rápido del páncreas, el órgano situado detrás ... del estómago que ayuda a digerir los alimentos y regular el azúcar en la sangre. Se considera necrotizante cuando se produce la necrosis (muerte) del tejido pancreático, lo que puede causar infección y el fallo de órganos vitales como los pulmones, los riñones o el corazón, explican desde la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).

«La muerte del tejido pancreático es la principal característica de una pancreatitis aguda necrotizante, una patología a la que se puede sobrevivir pero que exige mantener en la UCI las constantes vitales mientras el páncreas se recupera«, señala la doctora Eva María Santafosta, coordinadora del Grupo de trabajo de Patología Digestiva Crítica de la SEMICYUC e intensivista del Hospital de Bellvitge (Barcelona).

«La facilidad de que microorganismos del tubo digestivo proliferen y se comporten como patógenos cuando el páncreas está inflamado explica las complicaciones y la gravedad de esta patología«, añade el doctor Borja Suberviola, coordinador del Grupo de trabajo de Enfermedades Infecciosas y Sepsis de la SEMICYUC e intensivista del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander).

¿Se puede sobrevivir a una pancreatitis aguda necrotizante? «Sí, se puede sobrevivir pero, al tratarse de una enfermedad potencialmente grave, se requiere atención en una Unidad de Cuidados Intensivos para un diagnóstico y tratamiento rápidos», indica la doctora.

La supervivencia depende de varios factores, como la edad y el estado previo del paciente, la rapidez del diagnóstico, la extensión del tejido dañado, la aparición de complicaciones o la disponibilidad de medios para un tratamiento correcto. Además, su manejo implica la participación de muchos especialistas: intensivistas, gastroenterólogos, cirujanos, radiólogos…

Aunque no existe un tratamiento específico, hay que centrarse en evitar y tratar las complicaciones que surjan. «En la UCI, los intensivistas nos encargamos de mantener las constantes vitales mientras el páncreas se recupera. Realizamos lo que se llama soporte de los órganos que se han ido afectando (respiración asistida, diálisis, fármacos para mantener presión arterial, etc.). Controlamos el dolor con analgesia, administramos sueros y nutrición adecuada, ya sea mediante una sonda que va al estómago o intestino o por vía intravenosa», explica la doctora Santafosta. «Si aparecen complicaciones como una infección del páncreas, se trata con antibióticos intravenosos y nos coordinamos con cirujanos, radiólogos y endoscopistas para retirar el tejido dañado con técnicas mínimamente invasivas o cirugía, disponibles en hospitales especializados», concluye.

El paciente sufrió además un shock séptico, que es el estado de mayor gravedad de una infección. En el caso de la pancreatitis aguda necrotizante, la complicación del cuadro con infecciones graves, y en ocasiones shock séptico, «es factible y se explica por la gravedad de la patología en sí y por la facilidad de que microorganismos del tubo digestivo proliferen y se comporten como patógenos cuando este está inflamado o estructuralmente afectado», comenta el doctor Suberviola.