Ozempic no logra frenar la progresión del alzhéimer en dos grandes ensayos clínicos

Los fármacos para adelgazar de la familia de los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1), como Ozempic, Rybelsus, Wegovy, han revolucionado el tratamiento de la obesidad y la diabetes. Sus efectos en otras patologías también se ... están estudiando, sin embargo, las esperanzas de que también pudieran tratar enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer acaban de sufrir un duro revés.

Los esperados resultados de dos grandes ensayos aleatorizados y controlados con placebo de semaglutida, un fármaco GLP-1 oral, en personas con alzhéimer no mostraron una ralentización de la progresión de la enfermedad en comparación con placebo, según Novo Nordisk, la farmacéutica danesa que patrocina los ensayos.

El laboratorio anunció este lunes los resultados principales de los ensayos de fase 3 evoke y evoke+ en la enfermedad de Alzheimer sintomática en etapa temprana. Ambos estudios, aleatorizados y doble ciego, incluyeron a un total de 3.808 adultos y evaluaron la eficacia y la seguridad de semaglutida oral en comparación con placebo, además del tratamiento estándar. La decisión de optar por una indicación para la enfermedad de Alzheimer con semaglutida se basó en estudios de evidencia en la práctica clínica real, modelos preclínicos y análisis post-hoc de ensayos sobre diabetes y obesidad.

Los ensayos evoke y evoke+ no confirmaron la superioridad de semaglutida frente a placebo en la reducción de la progresión del alzhéimer, medida mediante el cambio en la puntuación de la Escala Clínica de Demencia - Suma de Cajas (CDR-SB) con respecto al valor inicial. Si bien el tratamiento con semaglutida mejoró los biomarcadores relacionados con la enfermedad de Alzheimer en ambos ensayos, esto no se tradujo en un retraso en la progresión de la enfermedad.

En los ensayos clínicos evoke con pacientes de 55 a 85 años con deterioro cognitivo leve o demencia leve por enfermedad de Alzheimer, la semaglutida mostró un perfil de seguridad y buena tolerancia, similar al de ensayos clínicos previos. Hasta la fecha, se han registrado más de 37 millones de pacientes-año con exposición a semaglutida en diversas poblaciones.

«Basándonos en la importante necesidad insatisfecha en la enfermedad de Alzheimer, así como en diversos datos indicativos, sentimos la responsabilidad de explorar el potencial de la semaglutida, a pesar de su baja probabilidad de éxito. Nos enorgullece haber realizado dos ensayos clínicos de fase 3 bien controlados en la enfermedad de Alzheimer que cumplen con los más altos estándares de investigación y una metodología rigurosa«, ha señalado Martin Holst Lange, director científico y vicepresidente ejecutivo de Investigación y Desarrollo de Novo Nordisk. »Agradecemos sinceramente a todos los participantes y a sus cuidadores por sus valiosas contribuciones. Si bien la semaglutida no demostró eficacia para ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer, la amplia evidencia que la respalda continúa brindando beneficios a las personas con diabetes tipo 2, obesidad y comorbilidades relacionadas«, ha añadido.