Las mujeres casi triplican el beneficio del ejercicio frente a las enfermedades del corazón

Los resultados de este una investigación refuerzan la importancia de considerar las diferencias de sexo en la salud cardiovascular

Ejercicio cardiovascular: por qué en la mujer hay mayor beneficio que en los hombres

Mujeres corriendo en una pista de atletismo
Mujeres corriendo en una pista de atletismo PEXELS
R. Ibarra

Las mujeres obtienen mayores beneficios cardiovasculares del ejercicio que los hombres, e incluso podrían triplicar la reducción del riesgo de mortalidad por enfermedades coronarias al seguir las pautas actuales de actividad física. Los resultados, que se publican en 'Nature Cardiovascular', sugieren que adaptar las ... recomendaciones de ejercicio según el sexo podría mejorar la prevención y el tratamiento de las enfermedades del corazón.

