Los 10 mejores médicos intensivistas españoles elegidos por sus compañeros de especialidad

En ABC Salud puedes consultar cada semana a los médicos más valorados de cada rama de la medicina en España, elegidos por sus propios compañeros de especialidad, según el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) elaborado por Merco, al que ha tenido acceso en primicia este periódico.

El MRS lleva más de 10 años evaluando la reputación de los principales actores de la sanidad española (mejores hospitales públicos y privados, servicios, empresas farmacéuticas...). En esta ocasión, completa el informe con la segunda edición del ranking de los mejores médicos.

Dentro del mismo cuestionario MRS, son los propios especialistas (6.060 médicos) y más de 100 responsables de empresas farmacéuticas, los que eligen a los colegas que, según su criterio, son los mejores profesionales sanitarios en 32 especialidades médicas.

El seguimiento y verificación de su proceso de elaboración y resultados es objeto de una revisión independiente por parte de KPMG, según la norma ISAE 3000, que publica su dictamen para cada edición. Todos los criterios de ponderación son públicos. Por sus valores éticos y metodología, es el ranking de referencia para los médicos y sociedades científicas.

Los diez más valorados en Medicina Intensiva

Los intensivistas son los médicos especialistas en el diagnóstico, tratamiento y monitorización constante de pacientes en estado crítico. Se centran en el cuidado de los pacientes cuya vida corre peligro ya sea por enfermedades graves, lesiones severas, politraumatismos o que se hayan sometido a una cirugía mayor.

Ofrecen atención constante especializada en todo tipo de patologías y áreas del cuerpo, por lo que su trabajo requiere una especial coordinación con el resto de áreas del hospital.

Este es el top 10 de los más valorados por sus colegas de especialidad:

1.-Ricard Ferrer Roca. Hospital Universitaria Vall d'Hebrón.

Jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Vall d'Hebron, jefe de Grupo Shock, Disfunción Orgánica y Resucitación (SODIR) del Vall d'Hebron Institute of Research (VHIR) - Vall d'Hebron Institut de Recerca.

2.-Federico Gordo Vidal. Hospital Universitario del Henares.

Jefe de Unidad de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios del Hospital Universitario del Henares (Coslada-Madrid) y profesor contratado doctor en el Grado de Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid).

3.-Álvaro Castellanos. Hospital Universitari i Politècnic La Fe.

Jefe de Servicio y director del Área de Medicina Intensiva del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, presidente de la Comisión Nacional de Medicina Intensiva y profesor asociado de prácticas de Medicina de la Universidad de Valencia.

4.-María Cruz Martín Delgado. Hospital Universitario 12 de octubre.

Jefa del Servicio de Medicina Intensiva en Hospital Universitario 12 Octubre y profesora asociada de la Universiad Complutense de Madrid.

5.-Mario Chico. Hospital Universitario 12 de Octubre.

Jefe de Sección UCI de Trauma y Emergencias en el Hospital Universitario 12 de Octubre e IP del Registro RETRAUCI de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).

6.-José Garnacho Montero. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Médico especialista de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).

7.-Fernando Suárez Sipmann. Hospital Universitario de La Princesa.

Médico especialista del Servicio de Medicina Intensiva en el Hospital Universitario de La Princesa, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid, presidente del Comité Cientifico de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), investigador clínico docente del Department of Surgical Sciences, Section of Anesthesiology and Critical Care de la Uppsala University (Suecia).

8.-Eduardo Palencia Herrejón. Hospital Universitario Infanta Leonor.

Jefe de Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Infanta Leonor, profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

9.-Jose Eugenio Guerrero. Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Jefe de servicio de UVI en Hospital General Universitario Gregorio Marañón, jefe de servicio de UVI del Grupo HM Hospitales y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid.

10.-Oriol Roca Gas. Hospital de Sabadell.

Jefe del Departamento de Medicina Intensiva del Hospital Universitari de Bellvitge.

