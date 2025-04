Los 5 mejores cirujanos orales y maxilofaciales españoles elegidos por sus compañeros de especialidad

ABC Salud te trae cada semana el ranking de los mejores profesionales de la Medicina elegidos por sus propios compañeros de especialidad, según el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) elaborado por Merco, al que ha tenido acceso en primicia este periódico.

El MRS lleva más de 10 años evaluando la reputación de los principales actores de la sanidad española (mejores hospitales públicos y privados, servicios, empresas farmacéuticas...). En esta ocasión, completa el informe con la segunda edición del ranking de los mejores médicos.

Dentro del mismo cuestionario MRS, son los propios especialistas (6.060 médicos) y más de 100 responsables de empresas farmacéuticas, los que eligen a los colegas que, según su criterio, son los mejores profesionales sanitarios en 32 especialidades médicas.

El seguimiento y verificación de su proceso de elaboración y resultados es objeto de una revisión independiente por parte de KPMG, según la norma ISAE 3000, que publica su dictamen para cada edición. Todos los criterios de ponderación son públicos. Por sus valores éticos y metodología, es el ranking de referencia para los médicos y sociedades científicas.

Los cinco más valorados en Cirugía Oral y Maxilofacial

Los cirujanos orales y maxilofaciales son los especialistas que se ocupan del estudio, diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación de la patología de la boca, cara y zona craneofacial, así como de los órganos y estructuras cervicales relacionadas directa o indirectamente con las mismas.

Algunas de las patologías que trata esta especialidad son los tumores, fracturas y heridas de la cara, malformaciones congénitas como labio leporino, fisura palatina o alteraciones en la forma del cráneo, cirugía estética y reconstructiva de la cara, cirugía oral, patologías de la articulación temporomandibular o enfermedades de las glándulas salivares.

Este es el top 5 de los más valorados por sus colegas de especialidad:

1.-Julio Acero Sanz. Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de los Hospitales Universitarios Ramón y Cajal, Puerta de Hierro y Quirónsalud Madrid, especialista en Insituto de Cirugía Maxilofacial Dr. Julio Acero (IMA), profesor titular, responsable de la Unidad Docente de Cirugía de la Universidad de Alcalá, responsable del Grupo de investigación 'Simulation and personalized computer-assisted surgery', Instituto de Investigación Ramon y Cajal (IRYCIS), director del Curso Europeo de Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello, past president de la Sociedad Europea de Cirugía Cráneo-Maxilofacial y former president (2015-2017) de la International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons.

2.-José Luis Cebrián Carretero. Hospital Universitario La Paz.

Jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario La Paz, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial de Cabeza y Cuello (SECOMCyC), jefe de los Servicios de Cirugía Oral y Maxilofacial de los Hospitales Quirónsalud La Luz y Quirónsalud Sur, director del Laboratorio de Gestión 3D del Hospital Universitario La Paz, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

3.-Federico Hernández Alfaro. Centro Médico Teknon-Quironsalud.

Jefe de Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial en Centro Médico Teknon, director médico del Instituto Maxilofacial y cirujano maxilofacial en Stetik Studio, catedrático, profesor titular y jefe del Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Universidad Internacional de Cataluña, miembro del Editorial Board del European Journal of Oral Implantology y de la Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial.

4.-Alicia Dean Ferrer. Hospital Universitario Rey Sofía de Córdoba.

Jefa del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y profesora asociada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba.

5.-Florencio Monje Gil. Clínica Cicom Monje.

Director del Área de Cirugía Maxilofacial de la Clínica CICOM Monje (Centro de Implantología, Cirugía Oral y Maxilofacial), presidente de la FEDICOM (Fundación para el Estudio y Desarrollo de la Implantología, Cirugía Oral y Maxilofacial), profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, Past President de la SECOMCyC y miembro de la European Society of Temporomandibular and Surgery y Past President (2013-2014).