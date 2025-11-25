Suscribete a
Los médicos internistas avisan: este tipo de colesterol menos conocido pero más nocivo puede causar infartos, ictus y la muerte

Recomiendan medirlo al menos una vez en la vida para conocer si se tienen niveles de riesgo bajo, medio o alto

La aterosclerosis acelera el envejecimiento en jóvenes

El exceso de colesterol causa placas en las arterias, un proceso llamado aterosclerosis
C. G.

Más allá del colesterol bueno, el HDL; y el 'malo', el LDL, que todos conocemos, hay otro tipo que, según los médicos internistas, debería medirse al menos una vez en la vida. Se trata de la lipoproteína A o LP(A), que es un ... potente agente causante de la enfermedad arterioesclerótica cardiovascular y que produce eventos cardiovasculares mayores, como los infartos de miocardio, los ictus y las muertes súbitas.

