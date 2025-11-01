Suscribete a
ABC Premium

La IA logra un embarazo imposible tras detectar los dos únicos espermatozoides viables de un hombre

Un sistema guiado por inteligencia artificial demuestra ser capaz de recuperar los espermatozoides en hombres con azoospermia

Una terapia con ARNm restaura la producción de esperma y la fertilidad en ratones

Espermatozoides en una placa de Petri
Espermatozoides en una placa de Petri ARCHIVO
R. I.

R. I.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Investigadores del Centro de Fertilidad de la Universidad de Columbia informaron del primer embarazo exitoso conseguido mediante un método guiado por inteligencia artificial (IA) diseñado para recuperar espermatozoides en hombres con azoospermia, una condición en la que el eyaculado contiene poco o ningún esperma.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app