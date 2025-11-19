Suscribete a
ABC Premium

Un ensayo clínico en fase 3 prueba una nueva vacuna de ARN frente a la gripe

El compuesto ha mostrado una eficacia superior a la de las vacunas tradicionales en un un ensayo clínico internacional que ha incluido a más de 18.000 pacientes.

La vacuna 'universal' contra el cáncer, lista para pasar a ensayos en humanos

Vacuna
Vacuna FLICKR
R. Ibarra

R. Ibarra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las vacunas de ARN, las que nos salvaron de la pandemia de covid, podría tener pronto su papel en la prevención de la gripe. Según un estudio que se publica en 'The New England Journal of Medicine', una vacuna experimental contra la gripe desarrollada ... con tecnología de ARN mensajero modificado (modARN) ha mostrado una eficacia superior a la de las vacunas tradicionales en un un ensayo clínico internacional que ha incluido a más de 18.000 pacientes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app