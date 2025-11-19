Un ensayo clínico en fase 3 prueba una nueva vacuna de ARN frente a la gripe

Las vacunas de ARN, las que nos salvaron de la pandemia de covid, podría tener pronto su papel en la prevención de la gripe. Según un estudio que se publica en 'The New England Journal of Medicine', una vacuna experimental contra la gripe desarrollada ... con tecnología de ARN mensajero modificado (modARN) ha mostrado una eficacia superior a la de las vacunas tradicionales en un un ensayo clínico internacional que ha incluido a más de 18.000 pacientes.

El avance podría abrir la puerta a una nueva generación de vacunas estacionales más efectivas, especialmente frente a las cepas de gripe A.

El estudio, realizado durante la temporada gripal 2022-2023, incluyó a 18.476 adultos sanos de entre 18 y 64 años en Estados Unidos, Sudáfrica y Filipinas. Los participantes fueron asignados al azar a recibir una vacuna cuadrivalente de ARNm modificado o una vacuna inactivada cuadrivalente ya autorizada.

Noticia Relacionada Así afecta la edad a nuestra respuesta a las vacunas Rafael Ibarra Los cambios en las células T relacionados con la edad debilitan la respuesta a las vacunas en los adultos mayores, pero nuevos hallazgos abren el camino a la próxima generación de vacunas.

El objetivo principal del ensayo fue comparar la eficacia de ambas vacunas en la prevención de casos de gripe confirmados por laboratorio, además de evaluar la respuesta inmunitaria y el perfil de seguridad.

La vacuna de ARNm mostró una eficacia relativa del 34,5 % respecto a la vacuna convencional (IC 95 %, 7,4–53,9), cumpliendo los criterios tanto de no inferioridad como de superioridad.

Mejor que la convencional

Los casos registrados se asociaron mayoritariamente a las cepas A/H3N2 y A/H1N1, mientras que la circulación de cepas B fue muy baja. La respuesta inmunitaria inducida por la vacuna de ARNm fue superior para las cepas A, aunque no se logró demostrar no inferioridad frente a las cepas B.

Los eventos adversos graves fueron similares en ambos grupos, lo que indica un perfil de seguridad global comparable al de las vacunas tradicionales.

En declaraciones a SMC, Adolfo García-Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York (EE.UU.), advierte que, a pesar de que «habría sido mejor compararla directamente con la vacuna de baculovirus HA, autorizada en varios países, que también se considera superior a la vacuna convencional», reconoce que se trata de «un resultado excelente para la preparación ante una pandemia, ya que sugiere que las vacunas de ARNm contra el virus de la gripe H5 serán eficaces, lo que aumenta las posibilidades de obtener vacunas rápidamente en caso de una pandemia de H5».

En este sentido, el virólogo y profesor de Microbiología en la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal, comenta que «los resultados son prometedores, aunque limitados a una población de 18 a 64 años, grupo con menor riesgo de complicaciones graves por gripe en comparación con adultos mayores, especialmente los mayores de 75 años».

Para Nistal, «el estudio se enmarca en la competencia tecnológica entre compañías como Moderna y Pfizer por desarrollar vacunas más eficaces frente a la gripe».