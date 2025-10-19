Suscribete a
DÍA MUNDIA DEL CÁNCER DE MAMA

Llegan los fármacos que frenan la temida recaída en el cáncer de mama

Un estudio con participación de 33 centros españoles confirma la eficacia dos nuevas opciones de tratamiento

El cáncer de mama es el tumor más frecuentemente diagnosticado en la mujer. Se estima que 1 de cada 8 mujeres lo padecerá

Lo que viene contra el cáncer de mama

Hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama PEXELS
Rafael Ibarra

Uno de los problemas con el cáncer es que, en ocasiones, vuelve aparecer años después del tratamiento. En el caso del cáncer de mama luminal, que supone aproximadamente el 70% de los casos de este tumor, se calcula que una cuarta parte de mujeres ... que presentan un alto riesgo de recaída. Se estima una cuarta parte recaen. .

