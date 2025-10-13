Kiwis para ayudar a tratar el estreñimiento crónico

El kiwi, el pan de centeno y el agua con alto contenido mineral podrían ayudar a aliviar el estreñimiento crónico. ... Así lo indican las primeras guías dietéticas basadas en evidencia para adultos con estreñimiento crónico, lideradas por investigadores del King's College London (Reino Unido)

Las nuevas guías también muestran que tomar suplementos de fibra de psyllium, ciertas cepas de probióticos y suplementos de óxido de magnesio puede ayudar a mejorar el estreñimiento.

Sin embargo, otros enfoques ampliamente recomendados, como las dietas genéricas «altas en fibra» y los suplementos de sen (un tipo de laxante), demostraron no tener evidencia sólida de eficacia.

Las guías, publicadas conjuntamente en dos revistas internacionales -'Journal of Human Nutrition & Dietetics' y 'Neurogastroenterology & Motility'- cuentan con el respaldo de la Asociación Dietética Británica (BDA) y buscan transformar la forma en que esta condición común es tratada por médicos, enfermeros y dietistas en la práctica clínica. También podrían permitir un mejor manejo autónomo de los síntomas, especialmente a través de alimentos y bebidas.

El estreñimiento es una condición crónica que afecta significativamente la calidad de vida y representa una carga financiera considerable tanto para los pacientes como para los sistemas de salud. Hasta ahora, las guías clínicas ofrecían recomendaciones dietéticas limitadas y, en ocasiones, desactualizadas, generalmente centradas en aumentar la ingesta de fibra y líquidos.

A diferencia de las guías anteriores, estas nuevas recomendaciones se basan en numerosas revisiones sistemáticas rigurosas y metaanálisis, aplicando el marco GRADE para evaluar la calidad de la evidencia. Un panel multidisciplinario de expertos —incluyendo dietistas, un nutricionista, un gastroenterólogo, un fisiólogo intestinal y un médico general— revisó más de 75 ensayos clínicos para crear 59 declaraciones de recomendación e identificar 12 prioridades de investigación.

Eirini Dimidi, profesora titular en Ciencias de la Nutrición en el King's College London y autora principal, explica que «el estreñimiento crónico puede tener un gran impacto. Por primera vez, hemos proporcionado orientación sobre qué enfoques dietéticos pueden realmente ayudar y cuáles carecen de evidencia».

Más estudios de calidad

Las recomendaciones también se centran en resultados relacionados con el estreñimiento, como la frecuencia y consistencia de las deposiciones, el esfuerzo al evacuar y la calidad de vida, lo que las hace más prácticas para una atención personalizada según los síntomas específicos de cada individuo.

La revisión de la evidencia reveló que, aunque algunos alimentos y suplementos son efectivos, la calidad general de los estudios existentes es baja. La mayoría de los ensayos se centraron únicamente en intervenciones individuales en lugar de enfoques dietéticos integrales, lo que destaca la necesidad urgente de mejorar la investigación nutricional en el manejo del estreñimiento.

«Seguir una dieta alta en fibra ofrece muchos beneficios para la salud general y ha sido una recomendación habitual para el estreñimiento. Sin embargo, nuestras guías encontraron que simplemente no hay suficiente evidencia que respalde su eficacia específica para el estreñimiento. En cambio, nuestra investigación revela nuevas estrategias dietéticas que sí podrían ayudar a los pacientes. Al mismo tiempo, necesitamos urgentemente más ensayos de alta calidad para fortalecer la evidencia sobre qué funciona y qué no«», señala Dimidi

Para Kevin Whelan, «estas nuevas guías representan un paso prometedor hacia el empoderamiento de los profesionales de la salud y sus pacientes para manejar el estreñimiento a través de la dieta. Esto significa que, a partir de ahora, las personas que sufren de estreñimiento en todo el mundo pueden recibir consejos actualizados basados en la mejor evidencia disponible para mejorar sus síntomas y bienestar. Con investigación continua, existe un verdadero potencial para lograr mejoras duraderas en la calidad de vida».