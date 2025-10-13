Suscribete a
ABC Premium
Directo
El ministro de Exteriores ruso dice que el plan de Trump en Gaza es demasiado impreciso

Kiwis para ayudar a tratar el estreñimiento crónico

Las guías muestran que tomar suplementos de fibra de psyllium, ciertas cepas de probióticos y suplementos de óxido de magnesio puede ayudar a mejorar el estreñimiento

Adiós al estreñimiento: todo lo que tengo que hacer cada día

Kiwis para ayudar a tratar el estreñimiento crónico
Pexels
R. I.

R. I.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El kiwi, el pan de centeno y el agua con alto contenido mineral podrían ayudar a aliviar el estreñimiento crónico. ... Así lo indican las primeras guías dietéticas basadas en evidencia para adultos con estreñimiento crónico, lideradas por investigadores del King's College London (Reino Unido)

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app