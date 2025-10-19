Suscribete a
Juncal, la paciente de cáncer de mama que corre medias maratones: «El cáncer me ha salvado la vida»

Dejó un trabajo frenético y aprendió qué es lo que de verdad importa. Su oncóloga le recomendó el deporte para evitar las recaídas y se lo tomó al pie de la letra

Juncal, tras llegar a la línea de meta en la media maratón de Santa Bárbara, el pasado mayo ABC

Cristina Garrido

Juncal tiene 49 años, aunque la edad de los músculos de sus piernas dice 40 y la de sus abdominales 35. En el cole era una negada para la Educación Física, pero el pasado mayo corrió una media maratón en California. Tenía un puesto de ... alta responsabilidad en una empresa, sin embargo, ahora no quiere ni oír hablar de volver a esa vida frenética. Esta es una historia de contradicciones. «A mí el cáncer me ha salvado la vida», asegura la protagonista de esta historia, durante la charla telefónica que mantiene con ABC con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama.

