Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

La inyección semestral que revoluciona la prevención del VIH

No es un medicamento más, por primera vez en cuarenta años se puede soñar con la posibilidad de acabar con el sida, una pandemia que empezó hace 40 años

Sonia Gutiérrez Mencía

En junio de 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó el primer tratamiento preventivo contra el VIH que se administra con una sola inyección cada seis meses. El fármaco, lenacapavir, ha demostrado en ensayos clínicos una eficacia del ... 99,9% para evitar la infección por vía sexual, lo que marca un hito histórico en la lucha contra el virus causante del sida.

