Investigadores españoles descubren una nueva enfermedad genética con solo 13 pacientes en el mundo

Se manifiesta con una diversidad amplia de síntomas principalmente neurológicos

Miembros del grupo de investigación en Enfermedades Neurometabólicas del IDIBELL. La doctora Aurora Pujol, segunda empezando por la izquierda y la doctora Valentina Vélez de Santamaría, primera por la derecha IDIBELL

ABC Salud

Un equipo internacional liderado por la profesora ICREA Aurora Pujol, investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) y del CIBERER, y líder del grupo de Enfermedades Neurometabólicas, ha identificado mutaciones en el gen RPS6KC1 como causa de una nueva enfermedad genética del ... neurodesarrollo. El descubrimiento, publicado recientemente en la revista 'American Journal of Human Genetic's, ha sido posible gracias a la secuenciación del genoma y la aplicación de nuevas herramientas de genómica clínica y algoritmos computacionales que ha desarrollado el equipo del IDIBELL.

