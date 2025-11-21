Suscribete a
ESTUDIO EN RATONES

La inmunoterapia CAR-T llega a la forma más común de enfermedad cardíaca

Las células modificadas en el laboratorio redujeron la acumulación de placa arterial en ratones, lo que previene la aterosclerosis

La terapia celular que ha revolucionando el cáncer llega al lupus

Células reguladorass
Rafael Ibarra

La terapia con células CAR-T revolucionó el tratamiento del cáncer de la sangre hace unos años. Consiste en modificar genéticamente las propias células T del paciente en el laboratorio y entrenarlas para que reconozcan un marcador presente en las células cancerosas, generando así una ... respuesta inmunitaria que destruye el cáncer.

