Una prótesis cerebral permite a dos personas ciegas reconocer formas y letras mediante impulsos eléctricos

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández y el Hospital de Alicante logran un avance clave hacia la restauración de la visión funcional

Ojos
Ojos PDP
R. I.

Un equipo de científicos de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y del Hospital de Alicante ha logrado un avance histórico en el campo de las prótesis visuales. Por primera vez, han implantado en el cerebro de dos personas ciegas una matriz de ... microelectrodos capaz no solo de generar percepciones visuales mediante estimulación eléctrica, sino también de registrar la actividad neuronal y adaptarse a ella en tiempo real.

