Una prótesis cerebral permite a dos personas ciegas reconocer formas y letras mediante impulsos eléctricos

Un equipo de científicos de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y del Hospital de Alicante ha logrado un avance histórico en el campo de las prótesis visuales. Por primera vez, han implantado en el cerebro de dos personas ciegas una matriz de ... microelectrodos capaz no solo de generar percepciones visuales mediante estimulación eléctrica, sino también de registrar la actividad neuronal y adaptarse a ella en tiempo real.

Gracias a este sistema, los participantes pudieron reconocer patrones complejos, movimientos, formas e incluso algunas letras, lo que supone un importante paso hacia la recuperación de una visión funcional en personas con ceguera total. El estudio ha sido publicado en la revista 'Science Advances'.

«Esta tecnología puede ayudar a marcar la diferencia entre percibir un destello y ver el mundo», señalan los investigadores.

El implante, formado por una matriz de 100 microelectrodos insertada en la corteza visual, permite enviar pequeños impulsos eléctricos que el cerebro interpreta como puntos de luz, llamados fosfenos. A diferencia de trabajos anteriores, este dispositivo también registra las respuestas neuronales generadas por la estimulación, lo que posibilita ajustar los parámetros en tiempo real y mejorar la precisión de las percepciones.

El equipo, liderado por Eduardo Fernández, director del grupo de Neuroingeniería Biomédica de la UMH, analizó cómo distintos factores, como la intensidad de la corriente, la frecuencia de los pulsos o la duración del estímulo, afectan al brillo y claridad de los fosfenos percibidos. Los resultados muestran que es posible predecir la experiencia visual de los participantes a partir de la actividad neuronal registrada en los electrodos cercanos.

Según Antonio Manuel Lozano Ortega, investigador del grupo, el estudio «demuestra que las respuestas neuronales pueden servir para calibrar automáticamente las futuras prótesis visuales, haciendo que estas se adapten de forma más rápida y precisa a cada usuario».

Los investigadores advierten que, aunque los resultados son sólidos, será necesario replicar los experimentos en más participantes para confirmar la generalización de los hallazgos. Otro reto técnico es reducir los artefactos eléctricos que aparecen al registrar y estimular con los mismos electrodos, un desafío que el equipo ha afrontado con avanzadas técnicas de procesado de señal.

Este trabajo se enmarca en el proyecto CORTIVIS, que ya había demostrado percepciones visuales simples en una primera participante ciega. Con los nuevos resultados, el grupo de la UMH y el Hospital de Alicante se posiciona entre los líderes mundiales en el desarrollo de prótesis visuales corticales, una tecnología que podría devolver parte de la visión a quienes la han perdido.