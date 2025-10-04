Suscribete a
ENFERMEDADES MITOCONDRIALES

Holger Prokisch: «No tenemos aún un fármaco ideal que cure, pero algunos ayudan»

Existen más de 150 enfermedades mitocondriales descritas causadas por mutaciones en el ADN mitocondrial o en genes nucleares que afectan a la función de las mitocondrias, y este número sigue creciendo con el avance de la investigación como la que coordina Holger Prokisch desde Genomit

Holger Prokisch
Holger Prokisch JOSE RAMON LADRA.
Rafael Ibarra

Holger Prokisch dirige el grupo de trastornos mitocondriales de la Universidad de Múnich (Alemania). Su investigación se centra en comprender la variación genética en trastornos tanto raros como comunes que conducen a enfermedades relacionadas con las mitocondrias. Prokisch coordina Genomit, una red internacional ... cuyo objetivo es avanzar en la comprensión del curso natural de las enfermedades mitocondriales, proporcionar una base sólida para el asesoramiento genético y servir de catalizador para trasladar los resultados de la investigación básica a la práctica clínica. Ha participado en el Congreso MitoSpain que, organizado por Asociación Española de Patologías Mitocondriales AEPMI, la Fundación Ana Carolina Díez Mahou y Asociación de Atrofia del Nervio óptico de Leber ASANOL, se celebró en Madrid.

