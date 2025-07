Hito en la medicina reproductiva: una técnica pionera que reduce el riesgo de enfermedades mitocondriales con el ADN de tres progenitores

Una técnica pionera de fecundación in vitro (FIV) que reduce el riesgo de enfermedades mitocondriales, autorizada en 2015 en Reino Unido, ha permitido el nacimiento de ocho bebés sanos, según muestra una investigación publicada en la revista 'New England Journal of Medicine'.

La técnica, conocida como transferencia pronuclear, se realiza tras la fecundación del óvulo. Consiste en trasplantar el genoma nuclear (que contiene todos los genes esenciales para nuestras características individuales, como el color del pelo y la altura) de un óvulo portador de una mutación en el ADN mitocondrial a un óvulo donado por una mujer sana, a quien se le ha extirpado el genoma nuclear. El embrión resultante hereda el ADN nuclear de sus progenitores, pero el ADN mitocondrial se hereda predominantemente del óvulo donado. Es lo que se conoce como la 'técnica de los tres padres'.

El primer bebé de 3 padres llegó al mundo en 2016 gracias al equipo del doctor John Zhang mediante un sistema algo distinto. «El doctor Zhang no utilizó el procedimiento aprobado de forma pionera en el Reino Unido, por la religión musulmana de esta pareja, que se oponía a la destrucción de embriones humanos. En su lugar optó por extraer el núcleo del óvulo de la madre (en realidad la placa metafásica, una división nuclear no completada, que es el estadio en el cual están todos los óvulos listos para ser fecundados) y lo trasladó al óvulo de otra mujer (con mitocondrias sanas), al que previamente también le había retirado su propio núcleo. Una vez transferido el núcleo de la madre al óvulo de la segunda mujer, utilizó este óvulo resultante para realizar una fecundación in vitro con esperma del padre y así obtener embriones. El doctor Zhang creó cinco embriones de esta manera de los que solamente uno se desarrolló con normalidad, fue implantado en el útero de la madre y dio lugar al nacimiento de un bebé sano. Fue el primer recién nacido obtenido por la «técnica de los tres padres»: dos madres y un padre», recuerda, en declaraciones al SMC España, Lluís Montoliu, investigador en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) y en el CIBERER-ISCIII.

El procedimiento aprobado en 2015 en Reino Unido es técnicamente distinto, pero también denominado 'técnica de los tres padres' para solucionar los problemas relacionados con las enfermedades mitocondriales. «En este procedimiento, metodológicamente algo más agresivo que el anterior, pero menos arriesgado, se destruye un embrión para crear otro, algo que la pareja musulmana que asistió el doctor Zhang consideraba inaceptable. El primer bebé en el Reino Unido obtenido por el procedimiento británico autorizado de los tres padres nació en 2023«, añade Montoliú.

Las mutaciones en el ADN mitocondrial pueden provocar enfermedades devastadoras que afectan a órganos como el cerebro, el corazón y los músculos. Estas patologías, transmitidas exclusivamente por vía materna, son muchas veces letales.

Los bebés, cuatro niñas y cuatro niños, incluyendo un par de gemelos idénticos, nacieron de siete mujeres con alto riesgo de transmitir enfermedades graves causadas por mutaciones en el ADN mitocondrial. Los hallazgos, publicados este miércoles por el equipo de Newcastle, pionero en la donación de mitocondrias mediante óvulos humanos fecundados, indican que el nuevo tratamiento, conocido como transferencia pronuclear, es eficaz para reducir el riesgo de enfermedades del ADN mitocondrial que de otro modo serían incurables.

Los hallazgos describen los resultados reproductivos y clínicos de los tratamientos de transferencia pronuclear realizados hasta la fecha. Todos los bebés nacieron sanos y alcanzaron sus hitos de desarrollo, y las mutaciones del ADN mitocondrial de la madre causantes de enfermedades fueron indetectables o se presentaron en niveles con muy poca probabilidad de causar enfermedades.

La técnica fue llevada a cabo en óvulos humanos por un equipo con base en la Universidad de Newcastle, Reino Unido, y el Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust en un trabajo financiado por Wellcome y NHS England.

«Como padres, siempre quisimos darle a nuestra hija un comienzo saludable en la vida. La FIV con donación de mitocondrias lo hizo posible. Tras años de incertidumbre, este tratamiento nos dio esperanza y, finalmente, nos dio a nuestra bebé. Ahora los vemos llenos de vida y posibilidades, y estamos inundados de gratitud. La ciencia nos dio una oportunidad», explica la madre de una de las niñas nacidas tras una donación de mitocondrias.

La madre de otro de los bebés asegura: «Ahora somos orgullosos padres de un bebé sano: un verdadero éxito de la restitución mitocondrial. Este avance ha disipado el profundo temor que nos acechaba. Gracias a este increíble avance y al apoyo recibido, nuestra pequeña familia está completa. La carga emocional de la enfermedad mitocondrial se ha aliviado, y en su lugar hay esperanza, alegría y profunda gratitud».

«La enfermedad mitocondrial puede tener un impacto devastador en las familias. La noticia de hoy ofrece nuevas esperanzas a muchas más mujeres en riesgo de transmitir esta afección, quienes ahora tienen la oportunidad de tener hijos que crezcan sin esta terrible enfermedad. En el marco del NHS, en un entorno bien regulado, podemos ofrecer la donación de mitocondrias como parte de un estudio de investigación a mujeres afectadas en el Reino Unido», señala el profesor Sir Doug Turnbull , miembro del equipo de la Universidad de Newcastle.

El ADN mitocondrial se hereda por vía materna, por lo que estas enfermedades se transmiten de madre a hijo. Los varones pueden verse afectados, pero no transmiten la enfermedad. A pesar de años de investigación, aún no existe cura para las personas con enfermedades del ADN mitocondrial.

Ante la falta de tratamiento efectivo para las enfermedades del ADN mitocondrial, se ha centrado la atención en las tecnologías basadas en la FIV para reducir el riesgo al limitar la transmisión de mutaciones del ADN mitocondrial causantes de enfermedades de madre a hijo.

«Los hallazgos son motivo de optimismo. Sin embargo, la investigación para comprender mejor las limitaciones de las tecnologías de donación de mitocondrias será esencial para seguir mejorando los resultados del tratamiento», afirma la profesora Mary Herbert , autora principal del artículo sobre resultados reproductivos y quien llevó a cabo la investigación en la Universidad de Newcastle.

Seguimiento a 5 años

El equipo enfatiza que los estudios de seguimiento son esenciales para detectar cualquier patrón en las condiciones de la infancia y dice que continuarán ofreciendo evaluaciones hasta que los niños cumplan 5 años.

«Los resultados son alentadores: en seis de los ocho bebés nacidos, se logró reducir en más del 95 % la presencia de variantes patógenas del ADNmt; en los otros dos, la reducción fue del 77 % al 88 %. Esto demuestra que la técnica es efectiva para disminuir la transmisión de estas graves enfermedades hereditarias. No obstante, el estudio también plantea interrogantes éticos y científicos. La combinación de ADN nuclear y mitocondrial de distintas personas podría tener efectos a largo plazo aún desconocidos. Por ello, los investigadores subrayan la necesidad de realizar un seguimiento riguroso de estos niños, que en este caso se extenderá hasta los cinco años de edad. Además, insisten en que este procedimiento solo debe aplicarse cuando no existan otras alternativas reproductivas viables«, advierte Rocío Núñez Calonge, directora científica del Grupo UR Internacional y coordinadora del Grupo de Ética de la Sociedad Española de Fertilidad en declaraciones al SMC España.

Por su parte, Lluis Montoliú recuerda que en España, la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, no se refiere explícitamente a esta técnica (que no existía cuando se aprobó esta legislación) por lo que «sensu stricto el procedimiento no estaría expresamente prohibido ni explícitamente autorizado en nuestro país. Esencialmente no está regulado. Las dudas legales y éticas que subsisten han impedido, hasta el momento, que la técnica de los tres padres se aplique en España».

«Sin embargo, este nuevo estudio demuestra que la técnica tiene un porcentaje de éxito notable (36 %) que bien podría ser ofrecido a parejas en las que la madre es portadora de mitocondrias afectadas para poder tener descendencia libre de las terribles enfermedades mitocondriales. Personalmente creo que deberíamos permitir esta técnica en nuestro país en aquellas clínicas de reproducción asistida que tuvieran la formación adecuada en esta sofisticada metodología de intervención embrionaria«, concluye Montoliú en declaraciones a SMC España.