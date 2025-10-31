Suscribete a
ABC Premium

ABARCA PRIZE

Hans Clevers: «En el futuro usaremos órganos de laboratorio para decidir qué tratamiento aplicar»

Hans Clevers, profesor de Genética Molecular en la Universidad de Utrecht, impulsor del Instituto de Biología Humana (IHB) ha desarrollado una de las herramientas más prometedoras de la biomedicina contemporánea

Crean por vez primera organoides a partir de células recogidas en el embarazo

Fabrican organoides listos para el trasplante de hígado

Hans Clevers
Hans Clevers JOSÉ RAMÓN LADRA
Rafael Ibarra

Rafael Ibarra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hans Clevers está relacionado con algunos de los descubrimientos más trascendentes de la biología contemporánea, entre ellos el desarrollo de los organoides o miniórganos de laboratorio, que ha cambiado para siempre la práctica de la medicina experimental. Su equipo descubrió, casi por sorpresa, que cultivar ... células madre generaba organoides funcionales. Este hallazgo lo llevó a centrarse en el intestino y en la búsqueda de células madre intestinales, lo que condujo en 2007 al desarrollo de versiones tridimensionales del tejido intestinal y a la publicación del descubrimiento en la revista 'Nature'. Hoy en día este hallazgo se utiliza como modelo para estudiar enfermedades y probar terapias personalizadas permitiendo reproducir órganos humanos en miniatura y estudiar enfermedades a nivel individual, con el objetivo de desarrollar tratamientos más precisos y eficaces. Actualmente, Clevers dirige grupos de investigación en el Instituto Hubrecht (KNAW) y en el Centro Princesa Máxima de Oncología Pediátrica, ambos en Utrecht. Además, es Profesor de Genética Molecular en la Universidad de Utrecht y fundador del Instituto de Biología Humana (IHB), un centro dedicado a trasladar los avances del laboratorio a la práctica clínica. Este jueves recibió el Abarca Prize, el Premio Internacional de Ciencias Médicas Doctor Juan Abarca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app