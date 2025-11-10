Suscribete a
Hablar más de dos idiomas nos protege frente al envejecimiento acelerado

Los hallazgos, basados en datos de más de 86.000 personas de 27 países europeos, entre ellos España, apuntan a que fomentar el aprendizaje y uso de varios idiomas favorecería un envejecimiento saludable de la población

Aprender un segundo idioma retrasa la demencia y el deterioro cognitivo

Librería con libros en varios idiomas
Librería con libros en varios idiomas FLICKR
Rafael Ibarra

Basta hablar una lengua, además de la materna, para tener un envejecimiento más lento que las personas monolingües. Además, dicho efecto es acumulativo: dos, tres o más lenguas presentan una protección aún mayor.

Son algunas de las conclusiones de un estudio publicado en la ... revista 'Nature Aging' que sugiere que el uso habitual de más de un idioma, multilingüismo, podría estar asociado con un menor riesgo de envejecimiento acelerado. Los hallazgos, basados en datos de más de 86.000 personas de 27 países europeos, entre ellos España, apuntan a que fomentar el aprendizaje y uso de varios idiomas podría contribuir a estrategias de envejecimiento saludable a nivel poblacional.

