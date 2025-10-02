Estos son los fármacos de primera elección para tratar la obesidad

Las nuevas guías de la nueva guía de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad (EASO) establece que los fármacos semaglutida o la tirzepatida deberían ser el tratamiento de primera línea para las personas que viven con obesidad y la mayoría de ... sus complicaciones.

«Aunque existen diversas opciones en el mercado, la realidad es que la semaglutida (Ozempic) y la tirzepatida (Mounjaro) son tan eficaces que deberían ser la primera opción en casi todos los casos», afirma Andreea Ciudin, del Hospital Universitario Vall d'Hebron y coautora principal.

Para elaborar estas recomendaciones, publicadas en 'Nature Medicine', los autores utilizaron la presencia o ausencia de complicaciones relacionadas con la obesidad como factor principal para guiar la estrategia de selección del tratamiento. Por lo tanto, cada medicamento se evaluó en función de su eficacia para promover la pérdida total de peso, su impacto en las complicaciones y su perfil de seguridad. «Es el primer marco de referencia guiado por la presencia o ausencia de complicaciones relacionadas con la obesidad, ya que la pérdida de peso no es el único objetivo del tratamiento cuando existen complicaciones», explica Barbara McGowan, del Guys & St Thomas's Hospital NHS Foundation Trust (Reino Unido).

Aunque su aprobación para el tratamiento de la obesidad ha sido relativamente reciente, la evidencia tanto para la semaglutida (un agonista del receptor del péptido similar al glucagón-1 [GLP-1]) como para la tirzepatida (un agonista dual del receptor de polipéptido inhibidor gástrico [GIP] y GLP-1) se ha ido acumulando rápidamente.

Los autores concluyen que, basándose en los resultados de los ensayos clínicos incluidos en los metanálisis tradicionales y en red, la tirzepatida y la semaglutida deben considerarse los medicamentos de elección cuando se requiere una pérdida de peso corporal total sustancial. Cuando el objetivo es una pérdida de peso menor, se pueden considerar otros medicamentos, como la liraglutida, la naltrexona-bupropión y la fentermina-topiramato.

Para McGowan «adaptar el tratamiento a cada individuo es una tarea compleja que debe considerar diversos factores, como la gravedad de la adiposidad, la presencia y el alcance de las complicaciones, las comorbilidades y las terapias concurrentes. También deben considerarse el contexto socioeconómico, los valores del paciente, sus expectativas y sus objetivos personales».

Ahora bien, matiza Ciudin, « ningún algoritmo de tratamiento puede reemplazar el juicio clínico matizado necesario para evaluaciones tan exhaustivas, esta herramienta puede servir para respaldar la toma de decisiones terapéuticas en la obesidad». Y añade: «Esta nueva clase de agonistas de GLP-1 y agonistas duales de GIP/GLP-1 está transformando por completo la atención de la obesidad y sus complicaciones » .

Además, debido a los rápidos avances en el campo de los medicamentos para tratar la obesidad, la EASO tiene la intención de actualizar periódicamente el algoritmo de tratamiento actual para incorporar la última evidencia disponible.