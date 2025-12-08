Suscribete a
Fármacos como Ozempic no aumentan el riesgo de cáncer asociado a la obesidad

Una revisión concluye que estos fármacos tienen poco o ningún impacto en tumores como el de tiroides, páncreas, mama o riñón

Los fármacos para adelgazar como Ozempic pueden reducir el riesgo de cáncer en personas con obesidad

Caja del medicamento ozempic FLICKR
R. I.

Los agonistas del receptor GLP-1 (GLP-1RA), medicamentos ampliamente utilizados para la diabetes tipo 2 y la obesidad como ozempic, no aumentan el riesgo de cánceres relacionados con la obesidad.

El trabajo, publicado en 'Annals of Internal Medicine', revisa la evidencia disponible y ... concluye que estos fármacos tienen poco o ningún impacto en tumores como el de tiroides, páncreas, mama o riñón.

