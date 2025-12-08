Fármacos como Ozempic no aumentan el riesgo de cáncer asociado a la obesidad

Los agonistas del receptor GLP-1 (GLP-1RA), medicamentos ampliamente utilizados para la diabetes tipo 2 y la obesidad como ozempic, no aumentan el riesgo de cánceres relacionados con la obesidad.

El trabajo, publicado en 'Annals of Internal Medicine', revisa la evidencia disponible y ... concluye que estos fármacos tienen poco o ningún impacto en tumores como el de tiroides, páncreas, mama o riñón.

La investigación, realizada por científicos de la Facultad de Medicina de Harvard (EE.UU.), analizó 48 ensayos clínicos aleatorizados controlados con placebo que incluyeron a 94.245 personas con diabetes tipo 2 o con sobrepeso u obesidad.

Los estudios evaluaron medicamentos aprobados por las autoridades sanitarias de EE.UU. (FDA(, entre ellos semaglutida, dulaglutida y tirzepatida, e informaron resultados relacionados con varios tipos de cáncer vinculados a la obesidad: desde cáncer colorrectal y de esófago hasta tumores hepáticos, de endometrio y de ovario, así como mieloma múltiple y meningioma.

La mayoría de los ensayos tenían seguimientos relativamente cortos y no estaban diseñados específicamente para estudiar el riesgo de cáncer.

Aun así, los resultados fueron consistentes: los GLP-1RA probablemente tienen poco o ningún efecto sobre el riesgo de cáncer de tiroides, páncreas, mama o riñón. Para otros tumores, como cáncer colorrectal, esofágico o hepático, la certeza de la evidencia fue baja, y el posible efecto sobre el cáncer gástrico permanece especialmente incierto.

Los análisis por subgrupos, que compararon distintos fármacos, dosis y duraciones de exposición, mostraron resultados similares en todas las categorías.

En conjunto, los hallazgos apuntan a que no existe una señal clara de aumento del riesgo de cáncer asociado al uso de GLP-1RA. Sin embargo, los autores advierten que se necesitan estudios de mayor duración y específicamente diseñados para evaluar cáncer, con el fin de aclarar riesgos potenciales o incluso posibles efectos protectores.