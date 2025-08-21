Los fármacos para adelgazar como Ozempic pueden reducir el riesgo de cáncer en personas con obesidad

El consumo de agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (ARGLP-1), principio activo de fármacos para la diabetes tipo 2 y pérdida de peso como Ozempic, se asocia con una reducción del riesgo general de cáncer, incluyendo un menor riesgo de tumores de endometrio, ovario y meningioma, en pacientes con obesidad o sobrepeso, según revela un estudio un estudio de cohorte retrospectivo publicado en 'Jama Oncology'.

Sin embargo, el mismo trabajo apunta a que el consumo de ARGLP-1 podría estar vinculado con un mayor riesgo de cáncer de riñón, aunque no significativo, lo que resalta la necesidad de un seguimiento a largo plazo para esclarecer los mecanismos subyacentes y las implicaciones clínicas de estos hallazgos.

El estudio utilizó un diseño de emulación de ensayo clínico con historias electrónicas de OneFlorida+, una red multicéntrica de investigación en salud que integra datos clínicos reales de diversos entornos de atención médica, de 2014 a 2024.

Se comparó la incidencia de 14 tipos de cáncer, incluidos 13 cánceres asociados con la obesidad (hígado, tiroides, páncreas, vejiga, colorrectal, riñón, mama, endometrio, meningioma, tracto gastrointestinal superior, ovario, mieloma múltiple y próstata) y cáncer de pulmón, en 43.317 personas que tomaban ARGLP-1 con 43.315 personas emparejadas que no los consumían.

Las tasas de incidencia de los 14 tipos de cáncer fueron de 13,6 frente a 16,4 por 1.000 personas-año, respectivamente, lo que indica un riesgo general de cáncer significativamente menor entre los individuos que tomaban GLP-1RA en comparación con los no usuarios. En particular, el uso de ARGLP-1 se asoció con un menor riesgo de cáncer de endometrio, cáncer de ovario y meningioma. Sin embargo, se vio un aumento marginalmente no significativo del riesgo de cáncer de riñón, especialmente en pacientes menores de 65 años o con sobrepeso.

