Un fármaco barato usado para la gota reduce el riesgo de infarto e ictus

Una revisión concluye que la colchicina en dosis bajas es beneficiosa para las personas con enfermedades cardiovasculares y no aumenta los efectos perjudiciales graves

Hallan un nuevo factor de riesgo cardiaco y cómo tratarlo por menos de 5 euros

R. Ibarra

La colchicina, un fármaco económico y usado habitualmente para tratar la gota, reduce los infartos de miocardio e ictus en personas con enfermedades cardiovasculares, según una nueva revisión Cochrane. Además, el efecto beneficioso de una dosis baja de colchicina durante al menos seis meses ... no se acompaña de un aumento de efectos secundarios graves.

