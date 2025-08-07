Un fármaco contra el asma bloquea las reacciones alérgicas a los alimentos

Un medicamento aprobado desde hace años para tratar el asma podría ofrecer una nueva protección contra las alergias alimentarias, según un estudio publicado en la revista 'Science' realizado en la Universidad Northwestern de Chicago (EE.UU.). El fármaco, zileutonal, al bloquear una vía recién identificada en el organismo, logró evitar por completo las reacciones alérgicas graves a los alimentos en ratones.

El tratamiento logró que ratones que antes tenían un 95 % de probabilidad de sufrir anafilaxia quedaran en un 95 % protegidos tras recibir el medicamento antes de ser expuestos a extracto de cacahuete, uno de los alérgenos más comunes.

La clave de este hallazgo fue el descubrimiento de un gen poco estudiado, DPEP1, que controla una molécula inflamatoria del intestino: los leucotrienos cisteinílicos. Estos compuestos ya son blanco de medicamentos contra el asma, como zileuton. Al bloquear esta vía con el fármaco, los investigadores detuvieron la reacción alérgica en su origen.

«Es un enfoque completamente nuevo y original para tratar la alergia alimentaria», explica Adam Williams, coautor del estudio.

La investigación ya ha dado el siguiente paso: en julio, este equipo comenzó un ensayo clínico inicial en personas para evaluar si el tratamiento es igual de efectivo fuera del laboratorio.

Actualmente, las opciones para tratar alergias alimentarias son limitadas, costosas y no funcionan para todos. Si los ensayos son exitosos, el medicamento podría convertirse en una alternativa sencilla: una pastilla que se toma antes de una posible exposición al alérgeno, como medida de prevención.

El descubrimiento también ayuda a entender por qué algunas personas dan positivo en las pruebas de alergia alimentaria pero no presentan síntomas al consumir el alimento.

«Esta vía podría ser la razón por la que algunas personas están protegidas pese a su diagnóstico», señala Stephanie Eisenbarth, coautora del estudio.

Además, el mismo número de 'Science' incluye un artículo complementario que también identifica el papel central de los leucotrienos en la alergia alimentaria, usando otro enfoque.

Más temas:

Asma

Alergias

Chicago

Science