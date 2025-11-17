Explican cómo los bebés aprenden a ver después de nacer ciegos por cataratas

Algunos bebés nacen con ceguera temprana debido a cataratas congénitas bilaterales densas, lo que requiere cirugía para recuperar la vista. Este periodo de varios meses sin visión puede dejar una huella permanente en la forma en que el cerebro procesa los detalles visuales, pero sorprendentemente ... poca en el reconocimiento de rostros, objetos o palabras.

Esta es la principal conclusión de un estudio internacional realizado por neurocientíficos de la Universidad de Lovaina (UCLouvain), en colaboración con la Universidad de Gante, la KU Leuven y la Universidad McMaster (Canadá), y publicado en la prestigiosa revista 'Nature Communications'.

Mediante imágenes cerebrales, los investigadores compararon a un grupo de personas que se habían sometido a cirugía de cataratas congénitas en la infancia con personas nacidas con visión normal.

Los resultados son sorprendentes: en las personas nacidas con cataratas, el área del cerebro que analiza los pequeños detalles visuales (contornos, contrastes, etc.) conserva una alteración permanente derivada de esta ceguera temprana.

En cambio, las regiones más desarrolladas del cerebro visual, responsables del reconocimiento de rostros, objetos y palabras, funcionan casi con normalidad.

Estos resultados biológicos se han validado mediante modelos informáticos que utilizan redes neuronales artificiales.

Terapias visuales

Esta distinción entre las áreas alteradas y preservadas del cerebro abre la puerta a nuevos tratamientos. En el futuro, los médicos podrán ofrecer terapias visuales mejor adaptadas a cada paciente .

«El cerebro de los bebés es mucho más adaptable de lo que pensábamos», explica Olivier Collignon, profesor de la Universidad de Lovaina (UCLouvain). «Incluso si carecen de visión al principio de la vida, el cerebro puede adaptarse y aprender a reconocer el mundo que le rodea incluso con información incompleta» .

Estos hallazgos también cuestionan la idea de un único «período crítico» para el desarrollo visual. Algunas áreas del cerebro son más vulnerables a la pérdida temprana de visión, mientras que otras conservan una sorprendente capacidad de recuperación.

«El cerebro es a la vez frágil y resistente -añade Olivier Collignon-. Las experiencias tempranas son importantes, pero no lo determinan todo».