Europa alerta del alto impacto de la hepatitis y España avanza hacia la eliminación de la hepatitis C

Con motivo del Día Mundial contra las Hepatitis Virales, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) advierte de que alrededor de cinco millones de personas en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE) viven con hepatitis B o C crónica, la mayoría sin saberlo. Estas infecciones son responsables de unas 50.000 muertes anuales en la región y de un aumento sostenido de los casos de cáncer hepático asociado.

Según el ECDC, un 65% de los pacientes con hepatitis B y un 62% de los infectados con hepatitis C siguen sin diagnosticar, lo que impide su acceso a tratamientos efectivos que evitan la progresión de la enfermedad.

El organismo europeo insta a reforzar la vacunación, mejorar el acceso a pruebas de detección temprana y garantizar la atención a los grupos más vulnerables, con el objetivo de cumplir las metas de la OMS de eliminar la hepatitis viral como amenaza para la salud pública antes de 2030.

En España, la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) celebra el progreso hacia la eliminación de la hepatitis C gracias al impulso del Decálogo de Buenas Prácticas para la Eliminación de la Hepatitis C, ya implantado en 43 hospitales de todo el país. Este programa, avalado por varias sociedades científicas y con la colaboración de AbbVie, establece medidas para garantizar un diagnóstico rápido, tratamiento sin retrasos y la localización de pacientes que aún no han recibido terapia, reforzando la llamada «micro-eliminación».

España se sitúa como líder mundial en número de pacientes tratados por millón de habitantes y está a menos de 50.000 casos de alcanzar la eliminación de la hepatitis C, tras tratar y curar a más de 172.000 personas en la última década.

No obstante, la AEEH recuerda que las hepatitis virales B, C y D siguen representando un desafío sanitario por la baja concienciación social, el diagnóstico tardío y las barreras de acceso a la atención en algunos colectivos vulnerables.

Por ello, la sociedad científica hace un llamamiento a reforzar el Plan Nacional de Salud Hepática: Reto 2032, que incluye medidas de cribado universal, integración asistencial y campañas educativas, con el fin de eliminar todas las hepatitis virales antes de 2030.