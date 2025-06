Un estudio propone el uso de antibióticos para prevenir los partos prematuros

Un estudio realizado con casi 1.000 mujeres embarazadas en Zimbabue reveló que el consumo de una dosis diaria de un antibiótico de uso común, seguro y económico podría haber reducido el número de bebés prematuros. Entre las mujeres con VIH, además, el medicamento hizo que los bebés nacieran más grandes y con menos probabilidades de ser prematuros.

Uno de cada cuatro bebés nacidos vivos en todo el mundo es prematuro (nacido a las 37 semanas de gestación o antes), es pequeño para su edad gestacional o tiene un peso bajo al nacer. La tasa de mortalidad de estos recién nacidos pequeños y vulnerables es alta, y la prematuridad es actualmente la principal causa de muerte entre los niños menores de 5 años. Las infecciones y la inflamación maternas durante el embarazo están relacionadas con resultados adversos en el parto, especialmente en el caso de los bebés nacidos de madres que viven con el VIH, que tienen un mayor riesgo de nacer demasiado pequeños o demasiado pronto.

En el estudio que ahora se publica en 'The New England Journal of Medicine', un grupo internacional de investigadores, dirigido por Andrew Prendergast, de la Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido), y Bernard Chasekwa, del Instituto Zvitambo para la Investigación en Salud Maternoinfantil de Zimbabue, se presentan los resultados del ensayo controlado aleatorio cotrimoxazol para madres para mejorar el peso al nacer de los bebés (COMBI), con el fin de examinar si recetar a las mujeres embarazadas una dosis diaria de trimetoprim-sulfametoxazol (un agente antimicrobiano de amplio espectro con propiedades antiinflamatorias que se utiliza ampliamente en el África subsahariana) daría lugar a un mayor peso al nacer, una disminución de los partos prematuros y mejores resultados de salud para sus bebés.

En total participaron 993 mujeres embarazadas de tres clínicas prenatales de Shurugwi, un distrito del centro de Zimbabue, y se les administró diariamente 960 mg del fármaco o un placebo. Las participantes recibieron atención prenatal regular durante el embarazo y se registraron los datos relativos a los resultados del parto.

Aunque no hubo diferencias significativas en el peso al nacer entre los grupos en general, el tratamiento con trimetoprim-sulfametoxazol redujo en un 40 % la proporción de partos prematuros comparado con el placebo. Solo el 6,9 % de las madres tratadas tuvo bebés prematuros frente al 11,5 % en el grupo placebo, y ninguna dio a luz antes de las 28 semanas. En las mujeres con VIH, la reducción fue aún más marcada: solo el 2 % tuvo partos prematuros con el tratamiento, frente al 14 % con placebo. Además, los bebés expuestos a antibióticos durante el embarazo pesaron en promedio 177 gramos más al nacer.

«Nuestro ensayo demostró que la trimetoprima-sulfametoxazol no mejoraba el peso al nacer, que era nuestro principal objetivo. Sin embargo, hubo un indicio interesante de que podría haber mejorado la duración del embarazo y reducido la proporción de partos prematuros. Ahora necesitamos repetir este ensayo en diferentes entornos de todo el mundo para ver si los antibióticos durante el embarazo pueden ayudar a reducir el riesgo de prematuridad», señala Chasekwa.

Según Prendergast, «los resultados sugieren que un antibiótico diario de bajo coste, en un entorno en el que son comunes infecciones como el VIH, podría reducir el riesgo de partos prematuros. Necesitamos desesperadamente nuevas estrategias para prevenir los partos prematuros, que son la principal causa de mortalidad infantil en menores de 5 años. Si podemos confirmar en otros ensayos que el trimetoprim-sulfametoxazol reduce el riesgo de que los bebés nazcan demasiado pronto, sería un nuevo enfoque prometedor para ayudar a los recién nacidos a sobrevivir y prosperar».