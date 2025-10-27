Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y tormentas por un tren de borrascas atlánticas
Última hora
Muere a los 64 años José Manuel Ochotorena

Un estudio de la microbiota de tres generaciones confirma cuánto cambia y cómo afecta a la salud

La microbiota o flora intestinal son el conjunto de microorganismos que residen en nuestro cuerpo. Estos incluyen hongos, arqueas, virus, parásitos y, sobre todo, bacterias, que son las más abundantes

La microbiota intestinal, un 'segundo cerebro' que cuida de nuestra salud mental

La microbiota se distribuye en diferentes zonas del cuerpo
La microbiota se distribuye en diferentes zonas del cuerpo

The Conversation

El estudio de la microbiota ha cobrado una importancia creciente en los últimos años. Actualmente es habitual encontrar alusiones a ese término –o al «microbioma»– en campañas publicitarias de yogures o incluso cremas corporales. Sin embargo, ¿qué sabemos sobre ella? ¿Qué papel juega desde ... que nacemos? Porque, como indican las últimas investigaciones, su evolución durante la primera infancia tiene implicaciones en nuestra salud del futuro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app