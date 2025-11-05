Suscribete a
ABC Premium
Exclusiva
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

Un estudio confirma que la vacuna de Pfizer es más segura para el corazón que el covid-19

Un estudio con casi 14 millones de niños en Inglaterra confirma que la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la covid-19 se asocia a un riesgo muy bajo de miocarditis o pericarditis, menor que el causado por la propia infección

Filippo Crea, cardiólogo : «La evidencia crece, las vacunas reducen eventos cardiovasculares»

Vacuna para el covid
Vacuna para el covid WIKIMEDIA
R. Ibarra

R. Ibarra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La vacuna de Pfizer-BioNTech contra el covid-19 se ha relacionado con casos muy raros de inflamación cardíaca en niños y jóvenes, pero el mayor estudio realizado hasta la fecha demuestra que el riesgo de desarrollar estas afecciones es significativamente menor tras la ... vacunación que después de una infección por el virus.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app