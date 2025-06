Dos tipos de terapia hormonal pueden alterar el riesgo de cáncer de mama en mujeres menores de 55 años

Científicos de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de EE.UU. han descubierto que dos tipos comunes de terapia hormonal pueden alterar el riesgo de cáncer de mama en mujeres menores de 55 años. Los investigadores descubrieron que las mujeres tratadas con terapia hormonal con estrógenos sin oposición (E-HT) tenían menos probabilidades de desarrollar la enfermedad que aquellas que no la utilizaban. También han visto que las mujeres tratadas con terapia hormonal con estrógenos y progestina (EP-HT) tenían más probabilidades de desarrollar cáncer de mama que las mujeres que no la utilizaban. En conjunto, estos resultados podrían ayudar a orientar las recomendaciones clínicas para el uso de la terapia hormonal en mujeres más jóvenes.

Las dos terapias hormonales analizadas en el estudio se utilizan a menudo para controlar los síntomas relacionados con la menopausia o tras una extirpación del útero o de uno o ambos ovarios. La terapia con estrógenos sin oposición solo se recomienda para mujeres que se han sometido a una extirpación del útero debido a su conocida asociación con el riesgo de cáncer de útero.

«La terapia hormonal puede mejorar considerablemente la calidad de vida de las mujeres que experimentan síntomas menopáusicos severos o que se han sometido a cirugías que afectan sus niveles hormonales», afirma Katie O'Brien, autora principal del estudio.

Los investigadores realizaron un análisis a gran escala que incluyó datos de más de 459.000 mujeres menores de 55 años en Norteamérica, Europa, Asia y Australia. Las mujeres que utilizaron terapia hormonal sustitutiva (THE) presentaron una reducción del 14 % en la incidencia de cáncer de mama en comparación con aquellas que nunca la utilizaron. Cabe destacar que este efecto protector fue más pronunciado en las mujeres que iniciaron la THE a edades más tempranas o que la utilizaron durante más tiempo. Por el contrario, las mujeres que utilizaron THE experimentaron una tasa de cáncer de mama un 10 % mayor en comparación con las que no la utilizaron, con una tasa un 18 % mayor en las mujeres que la utilizaron durante más de dos años en comparación con las que nunca la utilizaron.

«Estos hallazgos subrayan la necesidad de un asesoramiento médico personalizado al considerar la terapia hormonal», afirma Dale Sandler. «Las mujeres y sus profesionales de la salud deben sopesar los beneficios del alivio de los síntomas frente a los posibles riesgos asociados con la terapia hormonal, especialmente la terapia hormonal con progesterona. En el caso de las mujeres con útero y ovarios intactos, el mayor riesgo de cáncer de mama con la terapia hormonal con progesterona debe motivar una cuidadosa reflexión».

Este estudio concuerda con estudios previos a gran escala que documentaron asociaciones similares entre la terapia hormonal y el riesgo de cáncer de mama en mujeres mayores y posmenopáusicas. Este nuevo estudio extiende estos hallazgos a mujeres más jóvenes.

