La diabetes aumenta el riesgo de depresión grave en casi un 50%

Las personas con depresión tienen mayor probabilidad de desarrollar diabetes y viceversa. Según un estudio realizado en personas mayores de 50 años en 18 países de Europa, que se presenta en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), las probabilidades de que una persona con diabetes desarrolle síntomas graves de depresión (y viceversa) es el mismo, independientemente de dónde viva, según ha descubierto un

Investigaciones previas han demostrado que la solidez de esta asociación depende de la calidad de la atención diabética, siendo la relación entre la diabetes y la depresión más débil en países con una buena atención diabética.

Un estudio del University College Dublin (Irlanda) ha examinado si una amplia gama de factores, desde la desigualdad económica hasta el tabaquismo, influyen en la asociación entre diabetes y depresión. Por ejemplo, ¿es más probable que una persona con diabetes desarrolle depresión, y viceversa, si también fuma? ¿O fumar no influye?

«No todas las personas con diabetes desarrollarán depresión y no todas las personas con depresión desarrollarán diabetes -explica Jaroslav Gottfried-. Un mayor conocimiento de los factores que influyen en la asociación entre la diabetes y la depresión facilitaría predecir qué personas con diabetes tienen mayor probabilidad de desarrollar depresión y viceversa».

Gottfried señala que «esto permitiría a los profesionales de la salud y a los responsables de las políticas públicas, por ejemplo, dirigir la atención médica y de salud mental a las personas más vulnerables con una de las afecciones, en un esfuerzo por evitar que desarrollen la otra».

El equipo analizó 3 amplios estudios prospectivos que proporcionaron datos individuales sobre más de 45.000 personas mayores de 50 años de 18 países europeos, con un periodo de seguimiento de hasta 11 años.

Los factores a nivel individual incluyeron edad, sexo, IMC, tabaquismo y actividad física, así como si el participante había sido diagnosticado con diabetes (tipo 1 o tipo 2) y su puntuación en síntomas de depresión en dos escalas.

Se utilizó Austria como país para hacer las comparaciones, ya que ocupaba el primer lugar en orden alfabético entre los países estudiados.

El estudio reveló que la probabilidad de que una persona sin diabetes ni síntomas depresivos intensos desarrolle alguna de estas afecciones varía según el país.

España mucho que mejorar

Así, la probabilidad de desarrollar diabetes era menor en los Países Bajos y mayor en Portugal. En comparación con una persona residente en Austria, una persona residente en los Países Bajos tenía aproximadamente un 65 % menos de probabilidades de desarrollar diabetes, mientras que una persona residente en Portugal tenía más de un 90 % más de probabilidades. España se sitúa a un nivel parecido al de Portugal

Por otro lado, la posibilidad de desarrollar síntomas depresivos intensos fue menor en Dinamarca y mayor en Italia, aunque España se sitúa a muy poca distancia de Italia, lo que no son buenas noticias.

Las personas con diabetes tenían un 48% más de probabilidades de síntomas depresivos que las personas sin diabetes

Sin embargo, la asociación entre la depresión y la diabetes fue prácticamente similar para todos los factores estudiados a nivel nacional. Las personas con síntomas depresivos intensos tuvieron un 15 % más de probabilidades de desarrollar diabetes durante el período de seguimiento que las personas con síntomas depresivos más leves, independientemente de la calidad de la atención médica para la diabetes, el gasto, el riesgo de pobreza y la desigualdad de género y riqueza del país.

Por el contrario, las personas que vivían con diabetes tenían un 48% más de probabilidades de desarrollar síntomas depresivos intensos que las personas sin diabetes.

No obstante, solo uno de los factores, el IMC, influyó en la asociación entre diabetes y depresión. Cuanto mayor sea el IMC de una persona con diabetes, mayor será su probabilidad de desarrollar síntomas depresivos intensos.

A diferencia de investigaciones anteriores, este estudio no halló que la calidad de la atención diabética influyera en la relación entre la diabetes y la depresión. Esto podría deberse a diferencias en las poblaciones analizadas. Por ejemplo, este estudio se centró en personas mayores de 50 años, y la calidad de la atención diabética podría tener un mayor impacto en las personas más jóvenes.

