Detectar antes: el cribado de cáncer colorrectal desde los 45 años ya da resultados

El adelanto de la edad recomendada para realizar la primera prueba de cribado de cáncer colorrectal, de los 50 a los 45 años, ya está mostrando resultados. Un estudio publicado en la revista 'JAMA' revela que, tras 15 años de estabilidad, los diagnósticos de ... cáncer colorrectal en estadio temprano aumentaron de forma notable en adultos de 45 a 49 años entre 2019 y 2022, con un incremento del 50% solo entre 2021 y 2022.

Los investigadores señalan que este aumento no refleja un crecimiento real de la enfermedad, sino la detección de cánceres que hasta ahora permanecían ocultos, al realizarse estas pruebas preventivas por primera vez. «Estos hallazgos muestran el impacto inmediato que pueden tener las recomendaciones de cribado precoz», explica la autora del estudio Elizabeth J. Schafer, de la American Cancer Society.

Un segundo análisis confirma que el número de personas de este grupo de edad que se someten a pruebas de cribado está aumentando de forma sostenida desde 2019, una noticia muy positiva porque estas pruebas no solo detectan el cáncer en fases tempranas, cuando es más tratable, sino que también permiten identificar y eliminar lesiones precancerosas, evitando que la enfermedad llegue a desarrollarse.

En este sentido, un ensayo clínico también publicado en 'JAMA' que evaluó diferentes formas de invitar a los pacientes de 45 a 49 años a hacerse estas pruebas encuentra que la estrategia más eficaz fue el envío por correo de tests de sangre oculta en heces (FIT, por sus siglas en inglés); por contra, las invitaciones electrónicas que requerían que el paciente solicitara la prueba fueron menos efectivas.

A pesar de estos avances, la participación sigue siendo baja, lo que resalta la importancia de seguir buscando maneras de animar a la población a hacerse estas revisiones preventivas.

En España, al contrario que en EE.UU. y otros países, no se ha apreciado un aumento de la incidencia de este tumor en menores de 50 años, según estudio internacional realizado por la Agencia internacional del Cáncer (IARC) sobre más de 180 registros de cáncer en el mundo y publicado en 'The Lancet Oncology'. Sin embargo, señala a Science Media Centre Pablo Fernández Navarro, del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, este trabajo utilizaba datos relativamente antiguos que podrían no reflejar la realidad actual. Así, añade, «recientemente, resultados preliminares de un estudio liderado por los registros de cáncer de Granada y Tarragona apuntan a un aumento de la incidencia en adultos de entre 20 y 35 años».

Para Josep Maria Borràs, coordinador científico de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, los datos de los dos estudios son un «ejemplo de respuesta de análisis muy rápida, casi urgente, a un cambio en las recomendaciones del cribado de cáncer colorrectal en EE.UU. ampliándolo a 45-49 años». Pero, reconoce, la misma rapidez de los datos explica que su base sea muy preliminar.

Además, advierte Fernández Navarro que que los estudios publicados en 'JAMA' observan que los incrementos en la participación en programas de detección precoz se producen principalmente entre «personas con seguro privado y estudios universitarios, lo que, en caso de confirmarse, podría ampliar las desigualdades sociales si no se diseñan estrategias específicas para llegar a los colectivos más vulnerables».

En su opinión, los datos procedentes de EE.UU. ofrecen «claves para reflexionar sobre posibles ajustes en los programas de cribado de cáncer colorrectal europeos y españoles, especialmente en población mayores de 45 años. En la práctica, estos resultados respaldan medidas que acerquen el cribado a toda la población, como el envío de FIT por correo, sin perder de vista la equidad».

Alcohol y carnes procesadas

Los expertos coinciden en que el aumento global podría estar vinculado a factores como el consumo de carnes procesadas, alcohol, obesidad en la adolescencia y cambios en los hábitos alimenticios. Rafael Marcos-Gragera, epidemiólogo del Instituto Catalán de Oncología, subraya que estos cambios afectan cada vez más a la población joven y resaltó la necesidad de investigaciones más detalladas sobre las causas biológicas de esta tendencia.

Hyuna Sung, científica de la American Cancer Society, destaca: «La magnitud global de esta preocupante tendencia subraya la necesidad de herramientas innovadoras para prevenir y controlar los cánceres vinculados a hábitos dietéticos, inactividad física y exceso de peso corporal. Elevar la conciencia sobre los síntomas distintivos del cáncer colorrectal de inicio temprano, como el sangrado rectal, el dolor abdominal, los cambios en los hábitos intestinales y la pérdida de peso inexplicada, puede ayudar a reducir los retrasos en el diagnóstico y disminuir la mortalidad».

Los investigadores valoran positivamente que en España el cáncer de colon en jóvenes no haya aumentado, aunque advierten que no se puede bajar la guardia. «Es esencial seguir promoviendo hábitos saludables y mantener la vigilancia epidemiológica para detectar posibles cambios en el futuro», concluye Borràs.