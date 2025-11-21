Suscribete a
ABC Premium

ALZHÉIMER

Descubren mecanismo natural que elimina placas amiloides y preserva la memoria

La nueva terapia apuesta por potenciar la capacidad natural de limpieza de los astrocitos podría ser igual de importante

Los astrocitos son los verdaderos culpables de la enfermedad de alzhéimer

Astrocito
Astrocito WIKIMEDIA
R. I.

R. I.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Investigadores del Baylor College of Medicine (EE.UU.) han identificado un mecanismo natural capaz de eliminar placas amiloides ya formadas en el cerebro y preservar la función cognitiva en modelos murinos de Alzheimer. El hallazgo, publicado en 'Nature Neuroscience', abre la puerta a ... futuras terapias basadas en astrocitos, células en forma de estrella esenciales para el funcionamiento cerebral.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app