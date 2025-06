Convierten células cancerosas de ratones en células sanas

Un equipo del Instituto Karolinska y la Universidad de Lund (Suecia) han logrado convertir las células de un tumor muy agresivo, el neuroblastoma, en células sanas, lo que supone un enfoque innovador para tratar este tipo agresivo de cáncer infantil que afecta al sistema nervioso y representa una de las principales causas de muerte por cáncer en niños pequeños.

El estudio, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), demuestra que la combinación de dos inhibidores de enzimas antioxidantes puede transformar células tumorales en neuronas sanas, reduciendo el crecimiento del cáncer en modelos preclínicos.

«Los niños que sobreviven al neuroblastoma a menudo enfrentan secuelas cognitivas graves debido a los tratamientos intensivos. Por ello, es urgente encontrar nuevas terapias más efectivas y menos tóxicas», explica Marie Arsenian Henriksson, del Instituto Karolinska.

Actualmente, una de las estrategias utilizadas en el tratamiento del neuroblastoma es la terapia de diferenciación, que intenta hacer madurar las células cancerosas hasta convertirlas en células normales. Sin embargo, el ácido retinoico, fármaco común en este tipo de terapia, no funciona en todos los pacientes y muchos desarrollan resistencia.

El equipo de investigadores suecos ha encontrado que al inhibir las enzimas PRDX6 y GSTP1, responsables de proteger a las células cancerosas del estrés oxidativo, es posible inducir la maduración de estas células en neuronas funcionales.

«En nuestros experimentos, observamos que mientras algunas células tumorales morían, otras se transformaban en neuronas activas y saludables, lo cual interrumpe el desarrollo del tumor», destaca Judit Liaño-Pons, investigadora del mismo instituto.

El siguiente paso será probar esta estrategia terapéutica en ensayos clínicos pediátricos. Uno de los inhibidores ya ha sido designado como medicamento huérfano por la FDA estadounidense para tratar otro tipo de cáncer en adultos, lo que refuerza su potencial como tratamiento en niños.

Este avance representa una esperanza real para mejorar tanto la supervivencia como la calidad de vida de los pacientes más jóvenes con neuroblastoma avanzado.

