Esta combinación se muestra eficaz en un tipo de cáncer de próstata avanzado resistente

Los tratamientos en algunos tipos de cáncer de próstata avanzado, en los que el tumor se ha diseminado a otras partes del cuerpo, no son efectivos.

Célula cancerosas
NIH
Una nueva combinación de medicamentos podría retrasar la progresión de una forma mortal de cáncer de próstata en hombres con mutaciones genéticas específicas. Un ensayo internacional dirigido por investigadores del UCL (Reino Unido), publicado en 'Nature Medicine', añadió niraparib, un tipo de ... fármaco dirigido contra el cáncer conocido como inhibidor de PARP1, al tratamiento estándar basado en acetato de abiraterona y prednisona (AAP).

