Caminar unos pocos miles de pasos al día puede ralentizar el avance del alzhéimer

Las personas que caminaban entre 3.000 y 5.000 pasos diarios experimentaron un retraso medio de tres años en el deterioro cognitivo, mientras que quienes alcanzaban entre 5.000 y 7.500 pasos al día lograban una ralentización de hasta siete años

Explican por qué las mujeres se ven más afectadas por la enfermedad de Alzheimer

Mujer caminando
Mujer caminando PIXNIO
R. Ibarra

Aumentar ligeramente la cantidad de pasos diarios podría ayudar a frenar la progresión del alzhéimer en personas con riesgo elevado, según un estudio publicado en la revista 'Nature Medicine'. Investigadores del Mass General Brigham, en Estados Unidos, han visto que la actividad física ... se asocia con un menor deterioro cognitivo en adultos mayores con altos niveles de beta amiloide, una proteína vinculada a esta enfermedad neurodegenerativa.

