La bilirrubina protege frente a los efectos más graves de la malaria

La bilirrubina, un pigmento que causa ictericia, o coloración amarillenta de la piel, podría ayudar a proteger a las personas de las consecuencias más graves de la malaria.

Un estudio que publica la revista 'Science' sugieren que la bilirrubina podría ser una diana futura de medicamentos que aumentan su producción para prevenir los efectos más letales o debilitantes de la malaria.

Aunque la bilirrubina es uno de los metabolitos que se miden con mayor frecuencia en la sangre, sus funciones en el organismo apenas se están empezando a comprender.

Estos hallazgos pueden indicar que la bilirrubina podría ayudar a proteger a las personas contra otras enfermedades infecciosas.

La ictericia, o coloración amarillenta de la piel, es una presentación común de la malaria, y entre el 2,5% y el 50% de los pacientes con malaria experimentan ictericia, según dos estudios publicados en el 'The New England Journal of Medicine' and 'Clinical Infectious Disease'.

En un intento por determinar el papel de la bilirrubina, los autores del estudio analizaron muestras de sangre tode un grupo de voluntarios de 42 pacientes que estaban infectados con el parásito de la malaria P. falciparum , que causa la forma más mortal de la enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud .

Utilizando técnicas para medir la bilirrubina y su precursor, la biliverdina, los científicos midieron la cantidad de bilirrubina aún no procesada por el hígado en muestras de sangre con malaria asintomática y sintomática. Descubrieron que, en promedio, las personas con malaria asintomática tenían diez veces más bilirrubina no procesada en sangre que las personas sintomáticas, y sospecharon que la acumulación del pigmento podría haberles ayudado a protegerse de la malaria.

A continuación, los investigadores expusieron ratones normales y ratones modificados genéticamente para carecer de BVRA, una proteína que ayuda a producir bilirrubina, a una forma de malaria que infecta a los roedores.

Protección natural

Los investigadores analizaron la velocidad a la que el parásito de la malaria murió tanto en ratones carentes de bilirrubina como en ratones normales.

En ratones normales, la concentración de bilirrubina no procesada en sus sistemas aumentó significativamente tras la infección con malaria, y todos los ratones sobrevivieron. En los ratones sin BVRA, el parásito se propagó vigorosamente y todos los ratones murieron.

Los científicos se propusieron entonces comprobar si la bilirrubina podía ayudar a los ratones sin BVRA a superar la infección o si contribuía al empeoramiento de los síntomas. Administraron bilirrubina a ratones infectados con malaria que también carecían de BVRA y observaron que administrarles dosis más altas de bilirrubina resultó en una supervivencia similar a la de los ratones normales.

«La bilirrubina se consideraba antes un producto de desecho», afirma Bindu Paul, de Johns Hopkins Medicine. «Este estudio confirma que podría ser una medida de protección crucial contra enfermedades infecciosas y, potencialmente, enfermedades neurodegenerativas».

