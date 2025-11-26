Beber no más de 4 tazas de café nos regala 5 años más de vida

Beber un máximo de 3 a 4 tazas de café al día puede retrasar el envejecimiento «biológico» de las personas que sufren enfermedades mentales graves, al alargar sus telómeros (indicadores del envejecimiento celular) y regalarles el equivalente a 5 años biológicos, en comparación con los ... que no beben café, según una investigación publicada en la revista de 'BMJ Mental Health'.

Sin embargo, el estudio añade que no beber todavía más café no generaba un beneficio mayor.

Los telómeros se ubican en los extremos de los cromosomas y desempeñan una función similar a la de las puntas de plástico de los cordones de los zapatos. Los telómeros se van acortando a lo largo de la vida. Su longitud se usa a menudo como una medida de la edad celular. Los telómeros más cortos están asociados con una serie de enfermedades relacionadas con la edad, como el cáncer y la osteoartritis, y también con un mayor riesgo de desarrollar infecciones. Pero además, este acortamiento parece acelerarse en personas con trastornos psiquiátricos graves, como la psicosis, la esquizofrenia y el trastorno bipolar, señalan los investigadores.

Se sabe que los telómeros son sensibles a factores ambientales, incluyendo, posiblemente, la dieta. Y el café, consumido con moderación, se ha asociado con diversos beneficios para la salud, lo que ha llevado a los investigadores a explorar si podría influir en la velocidad a la que se acortan los telómeros en personas con problemas de salud mental graves.

En la investigación ahora publicada se incluyeron 436 participantes adultos procedentes del estudio noruego sobre psicosis, reclutados entre 2007 y 2018: 259 tenían esquizofrenia; el resto (177) tenían trastornos afectivos, incluido el trastorno bipolar y el trastorno depresivo mayor con psicosis.

Se preguntó a los participantes cuánto café bebían al día y se les agrupó en cuatro categorías: cero (44); 1-2 tazas; 3-4 tazas (110); y 5 o más tazas. También se recogireon datos sobre su consumo de tabaco.

La longitud de los telómeros se midió a partir de glóbulos blancos (leucocitos) extraídos de muestras de sangre, y esto reveló una diferencia significativa entre los 4 grupos. En comparación con los que no bebían café, beber hasta 3 o 4 tazas al día se asoció con telómeros más largos, pero no en aquellos participantes que bebían 5 o más tazas cada día.

De acuerdo con el estudio, las persona que consumían una dosis diaria de cuatro tazas de cafeína tenían longitudes de telómeros comparables a una edad biológica cinco años menor que la de los no bebedores de café, después de ajustar por edad, sexo, origen étnico, consumo de tabaco, tipo de problema de salud mental y tratamiento farmacológico.

Limitaciones

Los autores advierten que se trata de un estudio observacional y, por lo tanto, no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre la relación causa-efecto. Sin embargo, sugieren que existen explicaciones biológicas plausibles para sus hallazgos, entre ellas los potentes compuestos antioxidantes y antiinflamatorios presentes en el café.

Son esas limitaciones reconocidas por los autores las que hacen que, aunque este sea un trabajo interesante que abre la puerta a investigar el café como parte del estilo de vida en psiquiatría, señala David Roiz del Valle, investigador del departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, «no se puede concluir que esté justificado 'recetar' café para las enfermedades psiquiátricas».

Lo más prudente, segura a Science Media Centre, «es integrar estos hallazgos en un contexto más amplio: mantener una vida activa y un patrón dietético saludable, como la dieta mediterránea (que incluye el café moderado, preferiblemente no instantáneo), sigue siendo la estrategia más robusta para reducir la edad biológica y mantener una vida más saludable».

«Los telómeros son muy sensibles tanto al estrés oxidativo como a la inflamación, lo que resalta aún más cómo el consumo de café podría ayudar a preservar el envejecimiento celular en una población cuya fisiopatología puede predisponerlos a un ritmo acelerado de envejecimiento», explican.

Pero a pesar de sus beneficios potenciales, «consumir más de la cantidad diaria recomendada de café también puede causar daño celular y acortamiento [de los telómeros] a través de la formación de especies reactivas de oxígeno», advierten, enfatizando que las autoridades sanitarias internacionales recomiendan limitar la ingesta de cafeína a un máximo de 400 mg/día (4 tazas de café).

En este sentido, recuerda Eduard Vieta, jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de Barcelona e investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM)« el consumo de café en personas con enfermedades mentales puede tener efectos beneficiosos, pero también perjudiciales, especialmente, si afecta las horas de sueño y a la calidad de este, un aspecto crucial para mantenerse estable cuando se sufre una enfermedad como esquizofrenia o trastorno bipolar»